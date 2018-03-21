Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Татьяна Фельгенгауэр вышла на пикет против депутата Слуцкого

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр вышла на одиночный пикет против депутата от фракции "ЛДПР" Леонида Слуцкого к зданию Государственной думы России. Она требует от председателя Госдумы Вячеслава Володина перестать защищать обвиненного в домогательствах до журналисток парламентария.

Ранее Володин посоветовал журналисткам сменить работу, если им опасно работать в Госдуме.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки. Однако 8 марта политики опубликовал в Фейсбуке праздничное поздравление, в котором попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".

8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием привлечь Слуцкого к ответственности и начать в отношении него расследование. В акции приняли участие активисты правозащитной организации Amnesty International и и кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG