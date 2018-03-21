Татьяна Фельгенгауэр вышла на пикет против депутата Слуцкого

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр вышла на одиночный пикет против депутата от фракции "ЛДПР" Леонида Слуцкого к зданию Государственной думы России. Она требует от председателя Госдумы Вячеслава Володина перестать защищать обвиненного в домогательствах до журналисток парламентария.

Ранее Володин посоветовал журналисткам сменить работу, если им опасно работать в Госдуме.



В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки. Однако 8 марта политики опубликовал в Фейсбуке праздничное поздравление, в котором попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".



8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием привлечь Слуцкого к ответственности и начать в отношении него расследование. В акции приняли участие активисты правозащитной организации Amnesty International и и кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак.