Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональда Трамп не допустят военного противостояния между странами. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Военные этого [вооруженного конфликта. – Прим.] не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", – заявил Лавров.

Он добавил, что "русофобская кампания" в США "выдыхается". "Им хочется, тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп, но так можно, и, скорее всего, так и будет, так можно надорваться", – заявил глава МИД России.

Ранее в интервью Би-би-си Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, "поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции".