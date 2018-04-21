Президент Армении Саркисян вышел к митингующим

В Ереване, на площадь к митингующим вышел президент Армении Армен Саркисян. Его сопровождает бывший депутат Национального собрания Армении Теван Погосян. Митингующие встретили Армена Саркисяна аплодисментами и криками "Президент, отвергни Сержа!".

Ранее сегодняпрезидент Армении Армен Саркисян в связи со сложившейся в стране ситуацией выступил с заявлением, в котором выразил готовность встретиться с депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном "с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил".

"Дорогие соотечественники, я выражаю глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в республике. Нетерпимость, которая висит в воздухе, достигла своего пика. Меня глубоко беспокоит отказ от предложения начать диалог, что может привести к столкновению.

Поэтому обращаюсь ко всем с призывом – на мгновение остановиться и трезво рассудить, к каким последствиям может привести это противостояние. Это не политический призыв, я обращаюсь к вам как родитель, как родственник и как армянин. Призываю всех перед тем, как сделать любой шаг, проявлять крайнюю сдержанность и ответственность, строго следовать букве и духу закона, не выходить за рамки прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить за рамки ваших официальных полномочий.

Если политическое требование, каким бы обоснованным оно ни казалось, подвергает опасности здоровье и жизнь человека, то становится просто бессмысленным. К сожалению, у нас есть подобный опыт, и мы не позволим, чтобы все это вновь повторилось. Не будет победителей и проигравших, пострадаем мы все, пострадает страна. Необходимо снизить уровень напряженности. Нельзя позволить, чтобы разрыв между сторонами стал непреодолимым.

Потому я готов встретиться с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил", - говорится в заявлении президента Армении.