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Дональд Трамп смягчил оптимизм по поводу Северной Кореи

Ким Чен Ын, Дональд Трамп – о возможной встрече обоих лидеров в последнее время стали говорить всё чаще

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что северокорейский ядерный кризис "далек от разрешения", умерив энтузиазм по поводу заявления Пхеньяна о приостановке ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного полигона.

"Мы еще далеки от разрешения северокорейского вопроса. Может быть, все уладится, а может быть, и нет: только время покажет… Но то, что я делаю сейчас, следовало сделать уже давно!" – написал Трамп в "Твиттере".

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Южной Корее полным ходом идет подготовка к первой за более чем 10 лет встрече на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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