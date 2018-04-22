В России прошла акция в поддержку мессенджера Telegram

В воскресенье в 19 часов московского времени пользователи мессенджера Telegram провели акцию против его блокировки Роскомнадзором.

Telegram предложил россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Это предложение было распространено через официальный сервисный аккаунта мессенджера. В оповещении говорилось, что акция проводится в седьмой день блокировки Telegram в России.

Ранее возле здания ФСБ бумажные самолетики запускали участница группы "Пусси Райот" Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. По решению суда они получили по 100 часов обязательных работ.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, поскольку тот отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.