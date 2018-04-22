Полиция в Москве задержала протестующих армянских граждан

В Москве правоохранители поздно вечером в воскресенье задержали несколько десятков человек на акции протеста против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В Ереване митинг протеста 22 апреля собрал несколько десятков тысяч человек.

По сведениям "Интерфакса", акция против Саргсяна в Москве состоялась во дворе Кафедрального собора Армянской церкви на Олимпийском проспекте. В мероприятии участвовали несколько десятков человек, большая часть из которых была задержана.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В воскресенье Серж Саргсян на несколько минут встретился с лидером оппозиции Николом Пашиняном, одобрив согласие своих противников пойти на диалог. Однако Пашинян заявил, что это недоразумение: разговор с Саргсяном возможен, по мнению оппозиционера, только об условиях его отказа от власти. Премьер назвал такой подход шантажом и покинул место встречи.