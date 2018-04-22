Армения: лидеры оппозиции задержаны, протесты продолжаются

В Ереване в воскресенье в результате применения полицией специальных средств и нападений лиц в масках на демонстрантов – в больницы доставлены 15 человек. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Протестующие решили проводить мирные акции гражданского неповиновения ежедневно и каждый вечер собираться на площади Республики.

После задержания Никола Пашиняна полицией его жена призвала премьер-министра Сержа Саргсяна без промедления подать в отставку.

Ранее в воскресенье сообщалось со ссылкой на прокуратуру Армении, что ппозиционные депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. "Они были задержаны на месте преступления", – говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Армении.