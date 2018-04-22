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Премьер-министр Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции

Встреча Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна (справа) 22 апреля в гостинице "Мэриотт"

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул в воскресенье переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Об этом сообщают агентства новостей с места встречи в ереванской гостинице "Мэрриот - Армения".

По словам Саргсяна, политическая сила, получившая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа. Саргсян считает недопустимым разговор с ним в таком тоне.

Премьер-министр Армении призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров. "То, что вы предлагайте - шантаж. Вы не можете шантажировать государство", - отметил он и вышел из гостиницы "Мэриотт".

В Ереване уже несколько дней не стихают протесты против назначения главой правительства бывшего президент Сержа Саргсяна. Некоторые СМИ сообщали о задержаниях активистов в Ереване. Так, "Немецкая волна" писала,что из 116 задержанных 92 человека освобождены или переданы следственным органам.

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