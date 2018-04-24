Решение Сержа Саргсяна об отставке российские социальные сети приняли просто с ликованием (подчас не до конца понятным).

Олег Козловский:

Саргсян всё. Я не большой знаток армянской внутренней политики (да вообще никакой, если честно) и не знаю, чем отличаются пришедшие на смену, но выгонять засидевшихся правителей в целом полезно. А проявление "силы народа" не может не вызывать восхищения.

Рустем Адагамов:

Президент страны отработал два положенных срока, но захотел оставаться у власти и дальше. Граждане не позволили ему это. Так Армения показала, что у нее есть гражданское общество, а люди в ней живущие, не население, а народ, сознательные граждане.

Борис Вишневский:

Сегодня две новости :хорошая и плохая. Хорошая : он ушёл в отставку. Плохая: ушёл не тот. И тем не менее , Армения - мои поздравления! Молодцы!

Олег Козырев:

Поздравляю Армению. Еще одной европейской страной в экс-СССР стало больше

Аркадий Бабченко:

Братцы армяне. Вы вот прям офигительные молодцы.

Илья Бер:

Сегодня жалею, что не армянин. Дорогие армянские друзья, горжусь знакомством!

Аркадий Дубнов:

Армения, ты крутА!

Страна ликует!

10 лет власти Саргсяна было достаточно для победы первой «бархатной революции» на постсоветье.

Власть оказалась разумнее, чем можно было ожидать, а народ бережливее к себе, замечательно!

Наталия Геворкян:

Так победили! Саргсян не стал кровавым тираном

Григорий Мельконьянц:

Саргсян трезво оценил ситуацию и адекватно ответил на справедливый запрос общества, уйдя в отставку и публично признав свою неправоту. Что ни говори, мудрый поступок, иначе могла произойти очередная трагедия.

Владислав Иноземцев:

Да здравствует Армения - очередная постсоветская страна, подтвердившая, что в ней живут граждане, а не быдло!

Божена Рынска:

Гнев и ярость - единственная душевно здоровая реакция на "разводочки" и "рокировочки". Будь, как армяне. Не хавай разводки.

Кароч, душевно здоровый народ детектед. Еще одни вспряли ото сна. А мы что делать будем?- Завидовать будем.

Геннадий Гудков:

Представляю, какой сегодня траур в Кремле, сколько там злости и негодования: уличные протесты в Ереване победили действующую власть, желавшую узаконить свое вечное правление и остановили скатывание Армении к тоталитаризму. Теперь в маленькой кавказской республике возникнет новая и демократическая система власти. Сменяемая и подотчетная народу. Виват вам, братья-армяне! Вы сегодня доказали, что вы — настоящие граждане страны, ее настоящие патриоты, а не стадо покорных баранов, уныло плетущихся за пастухом, вообразившим себя бессменным начальником.

Искреннее уважение к вашему чувству человеческого достоинства и мужеству по отстаиванию своих конституционных прав. Нам, жителям великой России, еще очень далеко до вас по уровню гражданского сознания и ответственности за свою страну, хотя у нас — многолетняя общая история и исторические традиции.

Радуясь вашей мирной победе над авторитаризмом, хочу сказать, что построение новой, демократической системы управления страной безусловно придаст мощный импульс развитию армянской экономики и всем другим важным аспектам жизни общества. С новой эрой вас, уважаемые соседи!

Екатерина Макаревич:

Так вот, говорят, что люди из власти не умеют делать выводы и что реальность только сгущается к худшему, но для меня сегодня очевидно, что урок Януковича уже вошёл в историю и некоторые люди из власти уже не готовы идти на риск и жертвовать всем, что имеют, ради сохранения своей власти.

Потому что урок Януковича - никакая власть не стоит человеческих жертв. Каждая жертва режима аукнется, поэтому выбирать этот порочный путь - только себе дороже.

Надеюсь, что Саргсян сделал правильные выводы из того, что происходило в Украине.

Ну и победа демократии в Армении - ещё один шаг в борьбе демократии и авторитарных правителей, и ещё один пазл в пользу новой изменённой картины расстановки геополитических сил в мире.

Теперь главное не прошляпить этот шанс.

Армяне - дерзайте.

Держу кулачки за вас!

Татьяна Краснова:

Дорогие армяне, этот ваш Серж, наверное, ворюга.

Но, Господи, спасибо ему за то, что не кровопийца.

Знаете, это очень большое дело...

Леонид Гозман:

Да здравствует Армения и армяне! Впереди, наверняка, масса проблем, но вынудив Саргсяна уйти, они доказали, что они свободные люди. Представляете, с каким ужасом смотрит на все это наше начальство?

Елена Лукьянова:

Ах, как это здорово! Какие молодцы армяне! Еще одни выскакивают из авторитаризма и из-под России. Будет трудно, но путь надо пройти. У нас тоже будет, не сомневайтесь

Григорий Кислин:

Они, конечно, молодцы. И сделали шаг в правильном направлении. Что в этой связи приходит на ум: в постсоветской Армении есть опыт вынужденного ухода в отставку первого лица. И этот опыт, как мне представляется, сыграл не последнюю роль в определении исхода противостояния последних дней.

Платон Беседин:

Старая Армения все. Почти единодушно.

Братьям армянам, а я фанат Армении, мудрости и сил! Вы можете сделать свою страну новой - счастливой и справедливой!

Сергей Пархоменко:

Ну что же, я очень рад, что ошибся в последней своей передаче, сказав, что у армянской «абрикосовой революции» не так много шансов сместить хитрого, расчетливого и жестокого Сержа Саргсяна, десять лет не просто управлявшего, а и владевшего страной.

Теперь сообщают, что он подал в отставку, отказавшись применять силу к протестующим.

Впрочем, нужно отдавать себе отчет, что это только самое начало процесса. Нужно еще смотреть, как Саргсян будет сопротивляться дальше.

В момент назначения его премьер-министром он хладнокровно сказал, что у него всегда была и есть возможность остаться теневым хозяином страны, дергать за все веревки, не занимая формального поста, но вот он, дескать, такой благородный и откровенный, предпочёл занять формальное положение премьера. Ну вот сейчас совершенно не исключено, что он попытается перейти на этот «вариант Б» и продолжать управлять Арменией из тени, посадив на стул премьера какую-нибудь марионетку.

Плюс роль армии, которая в Армении очень велика.

Плюс позиция России, которая может измениться в любую минуту.

Плюс агрессия Азербайджана, которая может начаться именно в тот момент, когда Армения увлечена революционными переменами.

Там очень сложно. Ставки высоки. Игроки жестоки. От оппозиции требуется большая мудрость, отвага и терпение.

Борис Цейтлин:

А какой был рейтинг у Саргсяна?

Николай Митрохин:

Примечательно, что как часто происходит в подобных электоральных автократиях, в решающий момент, после всеобщей поддержки оказанной ему на выборах, в его защиту никто кроме полиции не вышел.

Кирилл Гончаров:

Про Армению, важный, как мне кажется момент.

Протест носил исключительно политический характер и требования сугубо политические. Лидер протеста представлял конкретную партию, которая, кстати, за евроинтеграцию. Никаких разглагольствований на тему: «мы вне политики, нам не нужны политики, мы никому не верим» не было. Это помогло отправить в отставку надоевшего Саргсяна, чей рейтинг в марте составлял 76,6 %.

В Армении власть не обладала таким количеством ресурсов в интернете, не вылезали боты с примитивными записями: «это козни Омерики!».

Завидую Армении. Голос людей был услышан, потому что их не сбили с толку. Это круто!

Кто-то размышляет о том, как отреагирует Россия.

Пётр Шеломовский:

Теперь ещё одно очень важное пожелание. Очень хочется, чтобы мы так и не узнали, для чего Россия после карабахского конфликта военным присутствием и добрым словом поддерживала Армению, а оружие продавала в Азербайджан.

Константин Эггерт:

Если правда, что Саргсян только что подал в отставку, и это не тактический манёвр, то это гигантский провал московской политики в стране-союзнике. Уверен: контакты посольства с оппозицией были минимальными. Так всегда бывает с нашей дипломатией - односторонняя ориентация на "клиентуру", игнорирование процессов в обществе, затем революция, потом разбитое корыто. Но так пролететь с Арменией - всё равно нужен особый талант.

Алексей Лапшин:

В Армении главный вопрос - полная колониальная зависимость от России. Саргсян просто проходная фигура, ставленник империи.Хорошо, что армяне не допустили этой "дурной бесконечности", но необходимо идти дальше. Мы не так давно путешествовали по этой земле. Библейские пейзажи, жестокие скалы. Труд крестьян там очень тяжёлый. Летом плюс сорок, зимой минус тридцать может случиться. В стране осталось чуть больше миллиона жителей.Разбежались по Европе и России. Катался на велосипеде ночью, смотрел на Арарат. Хорошо думать на велосипеде "Салют". Так красиво.

Алексей Макаркин:

Про Армению.

1. Достойное решение Саргсяна.

2. Моральный характер протеста, придавший ему массовость - против политика, не сдержавшего слова не идти в премьеры.

3. Карапетян как основной кандидат в премьеры - если бы так было сразу, то потрясений удалось бы избежать.

4. Противоречие между ролью Пашиняна как победителя и его статусом лидера миноритарной фракции. Возможное требование досрочных выборов и разделение протестующих на политиков и "моралистов" (последним достаточно ухода Саргсяна).

5. Предусмотрительная позиция России - не вмешивалась.

Между тем, в Рунете можно найти оголтелых пропагандистов, которые пытаются раздувать жупел "армянского Майдана".

Но вообще официальная линия очень мягкая и бесконфликтная.

Мария Захарова:

Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, - великий народ.

Армения, Россия всегда с тобой!

Егор Холмогоров:

На тему Армении я бы не торопился паниковать и кричать «Майдан».

Человек, который учил меня разбираться в армянских делах, говорил: - Есть такой момент, когда все, вот просто все, армяне решают, что должно быть так, а не иначе. И вот тогда никаких разногласий нет.

Похоже вот это тот самый случай.

Власть одного и того же «карабахского клана» за 20 лет реально всех измотала. Это объективный факт.

По логике вещей, в отношениях с Россией все должно быть нормально. Другое дело, что при таких перестановках открывается окно нестабильности.

Пока у одних бурная радость за братский армянский народ, у других, тоже оппозиционных комментаторов горечь и фрустрация.

Роман Доброхотов:

Армяне как бы намекают россиянам - чтобы убрать жабу из власти, надо не за собчак голосовать и не самолетики из окна бросать. Да, и кстати, накануне протеста никто не верил, что он может закончится успехом.

Алексей Табалов:

Армяне - молодцы, россияне - терпилы и слабаки.

Гера Князев:

Просто армяне не умеют делать бумажные самолетики, вот в чем всё дело

Анастасия Миронова:

И не смотрите вы так воодушевленно на Армению. У армян не было уголовной ответственности за призывы идти на площадь. У нас при этой власти и при этих законах уже не будет массового оповещения людей. Потому что все знают, что из сотни или пусть даже тысячи тех, кто написал о грядущем сходе, хоть один да попадет под репрессивный каток.

Очнитесь. Все те страны, которые я назвала ниже, страны, где произошли демократические революции, не имели ничего даже близко похожего на наш репрессивный аппарат. Даже у Каддафи не был предусмотрен срок за репост. У нас нет свободного интернета, где можно объединяться. У нас нет СМИ, которые массово известят народ о грядущем выходе на площади. Есть единичные издания, которые давно работают на просвещенную элиту, а не на массы.

У нас нет ничего, что нам позволит объединиться. Уже нет. Успокойтесь. Армяне вам не пример. И Майданы вам не пример. Повторяла и буду повторять - если бы у Януковича была хотя бы половина того репрессивного ресурса, что есть сегодня у Кремля, никакой Майдан бы не случился... Даже у Горбачева не было в руках такой репрессивной машины.

Хватит тешить себя глупостями и смущать неокрепшие умы. Если россияне и выйдут, то только как в 1991-м, когда очередь за телячьими костями выстраивалась на два дня. Все остальное, увы, не про нашу честь. Поздно, дураки, поздно! 99,999% тех из вас, кто сегодня стенает под гнетом Кремля, минимум 11 лет в совершенно полном здравии смотрели, как власть настраивает аппарат для репрессий. Вам, дуракам, больше 10 лет твердили - просыпайтесь уже, вылезайте со дна своего Красного море, собирайте вещички в своем номере пятизвездного отеля и бегом домой бороться. Но вы сидели, выписывали себе огромные зарплаты, кочевали между "Винзаводом" и рестораном "Пушкинъ", а потом вдруг захотели перемен.

Все, поздно! Вы прохлопали свой шанс. Вы, все те, кто до 2011 года не понимал, что происходит, прохлопали, спустили нашу жизнь. Теперь поздно. Умойтесь, утритесь, помолитесь...

Им в ответ пытаются объяснить, что, во-первых, в самой Армении не всё ещё так очевидно и однозначно, а, во-вторых, в России слишком многое не так.

первым рейсом в Ереван

Гарри Храмов:

Я бы поздравил жителей Армении с победой, но пока повременю - посмотрим, каковы будут результаты "революции пешеходов".

Боюсь, знаете ли, сглазить..

Илья Константинов:

Не столько по поводу событий в Армении (слабо разбираюсь в тамошней политической обстановке), сколько в связи со взрывом белой зависти и эйфории среди некоторых российских оппозиционеров.

Это какую же нужно иметь непробиваемую политическую наивность, чтобы заявление об отставке одного политического лидера уверенно считать началом новой эры в армянской политике?

Я желаю братьям-армянам всяческих успехов в построении современного государства, свободного от кумовства и коррупции. Но уверенности в том, что с уходом Саргсяна сказка станет былью, у меня нет.

Мне кажется, нам - постсоветским людям - вообще свойственно преувеличивать роль личности и недооценивать значение институтов.

Как там раньше принято было говорить: "Тяжелое наследие прошлого".

А вот то,что вновь нашелся тот, "который не стрелял", и даже не слишком серьезно сажал - с этим Армению можно только поздравить. И люто позавидовать.

Александр Морозов:

по-моему, часть российских либеральных комментаторов - просто в силу того, что под путинизмом все немного "перегрелись" - воспринимают события в Ереване совершенно неадекватно, как какую-то "либерально-демократическую революцию". Тут надо быть несколько сдержанней. Во-первых, потому что достаточно посмотреть на кремлевский официоз SputnikArmenia, чтобы увидеть, что Кремль очень тепло относится к демонстрантам и весьма положительно пишет о решении Саргсяна. Во-вторых, партия сохраняется и на досрочных выборах победит, потому что поддержка высока. В-третьих, карабахские кланы не могут быть никем заменены, просто - не кем. В-четвертых, это - армяне, т.е. это очень умный, консервативный народ и никакой революции там быть не может. И прикладывать ереванскую ситуацию к майдану или антипутинизму - совершенно ошибочно..

Григорий Голосов:

По поводу событий в Армении многие пишут, что-де у русских кишка тонка. Это слабый тезис, совершенно отвлекающийся от контекста. Тут не в массовом поведении дело. Что касается поведения самого диктатора, то, конечно, важную роль сыграла позиция силового аппарата. Но есть и реальный культурный аспект, который состоит в том, что ни один армянин не захочет войти в историю своего народа как организатор массовой кровавой расправы. Потому что у них она есть, история своего народа, а не только история царей, диктаторов, побед и поражений. В такую историю войдешь с чем угодно, а потом еще и добром поминать будут, как показывает посмертный опыт одного усатого гражданина.

Владимир Милов:

В связи с событиями в Армении важно понимать вот что. Сейчас по просторам интернетов будут носиться толпы удаков, которые будут вам рассказывать: "Вот, русские, у вас кишка тонка, не можете как украинцы или армяне". Часто эти удаки строчат все это с безопасного расстояния, из-за границы, куда предварительно переместили свою драгоценную ж., часть из них - иностранцы и не понимают всех российских реалий.

На самом деле одна из принципиальных разниц состоит в том, что ни в Украине, ни в Армении нет такого мощного аппарата политической полиции - ФСБ и Центра Э - который, как вы знаете, есть у нас. Украинское СБУ по сравнению с нашим ФСБ это просто тихий смех и детский сад, даже в худшие времена Кучмы и Януковича.

Вы знаете как у нас все эти твари действуют. Запугивают родственников, шантажируют уничтожить бизнес, сажают людей ни за что, пытают, бьют. Не гнушаются жестокостью ни против детей, ни против женщин, ни против стариков. Ничего подобного в Армении (или Украине) не было и нет. Неудивительно, что многих людей в России им удалось запугать. Все эти истории вы хорошо знаете.

Но, несмотря на это, в России есть мощное сопротивление и многие тысячи людей, которые, невзирая ни на что, не боятся выходить на несанкционированные оккупационными властями (хотя и полностью законные!) уличные акции. И Россия еще себя покажет - хотя нам здесь сильно труднее.

Сергей Давидис:

Можно только порадоваться за армян, сумевших добиться сменяемости власти. Как ни повернутся события дальше, субъектность народа, опыт победы, смена власти по воле общества - большое достижение, важное для будущего. Поздравляю!

Но реакция в российских социальных сетях в стиле условного Аркадия Бабченко наводит на мысли о карго- культе, как ни пошло звучит такая отсылка.

Все эти "Ха-ха, шарики!", "Ха-ха, самолетики!", "Ха-ха, согласование с властью акций протеста против власти" звучат до крайности глупо. Почему-то никто из насмешников никого не вывел на бесрочную акцию протеста или на баррикады, а большинство даже и не пытались. Заклинания о необходимости бессмысленного калькирования украинского или теперь, вот, армянского опыта остаются заклинаниями, потому что произносящие их заклинатели и не пытаются понять разницу в условиях разных стран, и игнорируют те обстоятельства социального бытия и сознания России, которые, по крайней мере пока, не дают предпосылок для успешного повторения киевского или ереванского опыта.

Вместо этого они ищут, с одной стороны, "слив протеста", "провокаторов" и "предателей", а с другой, - волшебные механические средства немедленного получения желаемого результата.

Такое магическое и, одновременно, механистическое сознание - признак низкой культуры и небольшого ума, но это, в конце концов, частное дело заклинателей. Хуже то, что такая примитивизация социальных и политических вопросов вводит в заблуждение их аудиторию.

Роман Попков:

Ну вот и у армян получилось", а что же мы" - сейчас очередной плач будет у российской либеральной общественности.

При этом значительная часть российской либеральной общественности хрен когда поймет простейшую и банальнейшую вещь. И украинская Революция достоинства, и грузинская "Революция роз", и то, что сейчас было в Армении - это не только демократические, но и национальные революции.

Для того, чтобы не бояться мусоров, блокировать трассы (как в Армении), для того, чтобы выдерживать натиск спецназа МВД, отбивая атаки за атаками, идти под пули снайперов (как на Майдане) - для этого нужно не просто что-то там понимать про коррупцию в верхах, желать "сменяемости власти" и западного качества госуправления. Для этого нужно еще и иметь в душе симфонию ценностей Родины и ценностей Свободы. Верить в свой национальный миф (миф не в смысле "сказки" или "обмана", нет). Нужна правильная картина мира, в которой настоящие патриоты - это ты и твои соратники по сопротивлению, а коррупционеры, тираны и защищающие их полицаи - враги твоей Родины, убивающие ее. Нужно видеть в истории своего народа борьбу за свободу и достоинство - чтобы это давало силы и под дубинками, и под пулями. Нужно любить национальные флаги и песни сопротивления, рожденные твоим народом.

У нас конечно все сложно с этим. С тех пор как царизм поставил себе на службу национальные мифы, уровнял национализм и мерзкий бюрократический этатизм. С именами царей и царских министров, которые правили нашим народом при помощи палок и плеток, ты же не пойдешь бунтовать против современных путинских плеток. Когда ты принимаешь мерзкую уваровскую жвачку в качестве национального мифа - ну из тебя Гиркин получается и всякая "новороссия" с поисками протоколов сионских мудрецов под кроватью.

Помимо крутецких антикоррупционных расследований и борьбы за свободный интернет нужно еще и создавать свой национальный миф. Миф республики и сопротивления. Чтобы он пришел на смену ветхому и антинародному имперскому этатистскому мифу. Но это требует огромного времени и огромных талантов. Талантов, гениев, которые рассказали бы заново про офицеров-декабристов, прошедших огонь 1812 года и вышедших на Сенатскую площадь. Про то как русские политзеки пели "Марсельезу" в царских тюрьмах. Про русское антибольшевистское сопротивление. Про отчаянных людей, поднимавших восстания среди гулаговских льдов. Нужно по-новому читать друг другу стихи Николая Гумилева и Александра Блока. Избавиться от коммунистических штампов в мозгах и открыть книги Бориса Савинкова. Разглядеть во тьме подлинную Другую Россию. Только тогда и возможна революция.