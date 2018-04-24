Армения отмечает день памяти жертв геноцида в Османской империи

В Армении отмечают 103-ю годовщину массового убийств армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. Этот традиционный день памяти проходит на следующий день после отставки многолетнего главы государства Сержа Саргсяна, последовавшей под давлением массовых уличных протестов.

Мемориальные церемонии, посвященные тому, что Армения называет "геноцидом", состоялись на следующий день после того, как тысячи ликующих демонстрантов приветствовали отставку Саргсяна на улицах Еревана и других городов. Президент Армении Армен Саркисян, и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян посетили во вторник мемориальный комплекс "Цицернакаберд" памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Ушедший в отставку с поста премьер-министра Серж Саргсян не присутствовал.

Депутат от оппозиции Никол Пашинян, который добивался отставки Саргсяна на встрече 22 апреля, возглавил шествие сторонников к мемориальному комплексу на вершине холма в Ереване.

25 апреля Пашинян намерен встретиться с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы обсудить следующие шаги. Выступая перед огромной толпой на центральной площади в Ереване после того, как Саргсян объявил о своей отставке, Пашинян сказал, что "революция не должна останавливаться на достигнутом, но продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута "окончательная победа". Он сказал, что планирует обсудить "мирную передачу власти" с Карапетяном, который является членом правящей Республиканской партии Саргсяна, и что быстрые парламентские выборы следует провести в разумные сроки.

Лидер партии "Гражданский диалог" Пашинян заявил, что, если не произойдет ничего экстраординарного, во вторник его сторонники ограничатся рамками мероприятий, связанных с годовщиной геноцида армян.

"Вы знаете, что второй раунд переговоров с властями должен состояться завтра, и эти переговоры должны касаться передачи власти без потрясений. Завтра вечером мы снова проведем митинг на площади Республики в 19.00, чтобы поставить вас в известность о том, как идут эти переговоры и что мы должны делать для того, чтобы довести нашу бархатную ненасильственную народную революцию до логического и полного завершения", – сказал Пашинян.

Пашинян заявил, что он хочет быть премьер-министром в течение переходного периода, а затем после выборов, которые, по его мнению, могли бы уменьшить доминирование Республиканской партии и укрепить позицию его собственной партии, которая теперь имеет четыре мандата в 105-местном Национальном собрании. Согласно конституции Армении, когда премьер-министр покидает свою должность, политические фракции в парламенте имеют семь дней, чтобы представить новую кандидатуру.