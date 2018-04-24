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Лицом к событию

Уроки Армении

Ереван. 22 апреля 2018. Во время акции протеста

Уроки событий в Армении для России и влияние путинской России на Армению обсуждают: в Москве - политолог Аркадий Дубнов, философ и публицист Игорь Чубайс, в Ереване - депутат парламента Армении Арарат Мирзоян журналист Znak.com Екатерина Винокурова,.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 апреля в 19:05 - в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

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