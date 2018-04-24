Михаил Саакашвили приветствовал смену власти в Армении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил армянский народ и предрек ему "великое будущее". Одновременно он намекнул грузинским властям, что им следует готовиться к аналогичным событиям.

Обратившись к армянскому народу из Нидерландов, где Михаил Саакашвили живет уже несколько недель после изгнания из Украины, бывший президент Грузии заявил, что у армян "есть все основания гордиться тем, что они армяне". По мнению экс-президента, армянский народ "смог доказать всему миру, что у него есть достоинство, он хочет жить в нормальных условиях – свободных от коррупции". "У Армении великое будущее. Сегодня я вновь в этом убедился. Я вас поддерживаю, мы всегда будем рядом с вами. Молодцы!" – сказал Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook.

Одновременно бывший глава государства обратился к миллиардеру Бидзине Иванишвили, которого он считает "теневым руководителем Грузии", посоветовал ему "пить морковный сок" и готовиться к моменту, когда Михаил Саакашвили вернется в Грузию. "Это произойдет очень скоро", – предупредил бывший президент, который заочно приговорен на родине к трем годам тюремного заключения по одному из четырех уголовных дел, возбужденных против него с 2014 года.