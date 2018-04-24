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Человек имеет право

Россияне на выезде. Эфир в 21.05

Как получить компенсацию за испорченный отдых

Как обманывают российских туристов? Что делать, если ваш туроператор банкрот? Как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку?

На эти и другие вопросы в эфире программы "Человек имеет право" отвечают адвокаты Маргарита Еремеева и Федор Коробков.

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