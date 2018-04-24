Россияне на выезде. Эфир в 21.05

Как обманывают российских туристов? Что делать, если ваш туроператор банкрот? Как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку?

На эти и другие вопросы в эфире программы "Человек имеет право" отвечают адвокаты Маргарита Еремеева и Федор Коробков.