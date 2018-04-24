США призвали Россию к выполнению соглашений по Донбассу

Соединенные Штаты призвали Россию инициировать реальное и прочное перемирие в восточной Украине. Москве предложено также отвести тяжелые вооружения и войска из Донецкой и Луганской областей в соответствии с обязательствами по Минским соглашениям.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула, что год назад на востоке Украины погиб американец Джозеф Стоун, работавший фельдшером в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Его автомобиль подорвался на мине в районе, который контролируется пророссийскими силами. Ранения получили двое коллег Стоуна.

"Гибель Джозефа Стоуна подчеркивает, в каких условиях работает миссия, включая почти ежедневные ограничения доступа, угрозы и притеснения со стороны пророссийских сил", – говорится в заявлении Государственного департамента США.

Вашингтон заявляет о непоколебимой поддержке специальной мониторинговой миссии и призывает обеспечить наблюдателям безопасный, полный и беспрепятственный доступ по всей зоне конфликта.