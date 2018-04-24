В Кирове областной суд снял штраф с активистов Тюрина и Лаптева

Кировский областной суд отменил решения о штрафах участникам "Забастовки избирателей" Александру Тюрину и Илье Лаптеву. Об этом сообщает во "ВКонтакте" активист "Открытой России" Вадим Ананьин, выступавший защитником у Тюрина и Лаптева.

Ранее Первомайский районный суд Кирова оштрафовал Тюрина и Лаптева на десять тысяч рублей, посчитав, что они нарушили порядок проведения публичных мероприятий. Однако, как сообщает Ананьин, ему и двум другим защитникам удалось убедить суд апелляционной инстанции, что Тюрин и Лаптев, "используя мегафон и выступая на несогласованном митинге в гайд-парке, не нарушали закон России".

Акция в рамках "Забастовки избирателей" в Кирове проводилась в сквере имени Халтурина, который является гайд-парком, а значит, ее проведение не требовало согласования, отмечается в публикации "ОВД-Инфо".