В Лос-Анджелесе прошел марш в память жертв геноцида армян

В Лос-Анджелесе 24 апреля тысяча демонстрантов вышла на марш в память массового убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи сто три года назад. Участники марша потребовали, чтобы резня была официально признана Турцией как геноцид. Это требование турецкий президент Реджеп Эрдоган отказался выполнить, отправив, тем не менее, "искренние соболезнования" армянам по случаю 24 апреля.

Двадцать семь стран и большинство штатов США официально признали армянскую резню геноцидом, но Эрдоган утверждает, что смертельные случаи были результатом "жестоких и суровых условий" во время Первой мировой войны. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором назвал убийства 1915 года "одним из худших массовых зверств 20-го века" и сказал, что "такие зверства не должны повториться".

Участники демонстрации в Лос-Анджелесе размахивали армянскими и американскими флагами и несли знаки, на которых было написано "1915 никогда больше", и "турецкое отрицание должно закончиться".

Более 200 000 человек армянского происхождения живут в округе Лос-Анджелес, что делает его местом проживания крупнейшей армянской общины за пределами Армении. Телезвезда Ким Кардашян Уэст, американка армянского происхождения разместила в твиттере фотографию своего пребывания в Армении и приветствовала демонстрации, призывающие признать геноцид армян.