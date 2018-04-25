В Томске возбудили дело об избиении иностранцев сотрудниками ОМОН

Следственный комитет России по Томской области возбудил уголовное дело об избиении иностранцев сотрудниками ОМОН в центре временного содержания, сообщает пресс-служба управления МВД. По версии следствия, в результате действий полицейских и бойцов Росгвардии пострадали четыре человека, которых "избили без оснований".

Если вина сотрудников полиции будет установлена, их уволят, а руководство ждет дисциплинарное взыскание. Дело заведено по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения", заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 12 апреля между постояльцами Центра временного содержания мигрантов и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Администрация центра вызвала полицию. На место приехали сотрудники ОМОН и избили 13 человек, один из них был госпитализирован.

Сообщалось, что при избиении присутствовал директор Центра. Он отказался комментировать ситуацию. По сведениям члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Палтусова, полицейские сами начали провоцировать иностранцев.