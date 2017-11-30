Порнография, наркомания, Навальный

28 ноября в школе №80 города Ярославля состоялась ежегодная "родительская конференция", на которой, в числе прочих, выступила представитель МВД. Она рассказала о подстерегающих школьников опасностях, в том числе о возможных последствиях участия в митингах сторонников Алексея Навального, и призвала родителей тайком проверять содержимое телефонов своих детей.

О необычном родительском собрании первым написал у себя в фейсбуке житель Ярославля, местный предприниматель, попросивший Радио Свобода не называть его имени из опасения за судьбу своих детей, которые учатся в школе №80. Позже он сделал пост доступным только для друзей, хотя к этому моменту его копия уже широко разошлась по интернету. На прикрепленной к посту фотографии видно, что на сцену проецируется слайд с заголовком "Наибольшую угрозу представляют". Под этой надписью – фотография Алексея Навального и эмблема движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, бежавшего из России во Францию после от уголовного преследования по делу об экстремизме. Слова "Навальный" и "Артподготовка" на картинке закрыты непрозрачными плашками синего цвета.

Эта история появилась на фоне других сообщений из российских регионов о давлении, которое оказывают учителя и администрации школ на сторонников Алексея Навального. Например, из Калининграда, где директор школы угрожала 14-летней девочке, волонтеру местного штаба Навального, "постановкой на учет в ФСБ". В случае, который описал житель Ярославля, многих возмутило не только упоминание оппозиционного политика, но и призыв к родителям шпионить за своими детьми. Причем шпионить довольно изощренным образом – например, прикладывая ночью палец ребенка к сканеру отпечатка пальца, если телефон с помощью него заблокирован.

Автор поста в Фейсбуке – отец двух детей, оба из которых учатся в школе №80 – согласился подробнее рассказать Радио Свобода, что он увидел и услышал на "родительской конференции":

– Это самая обычная средняя образовательная школа. Темой собрания была "безопасность детей в интернете". Обсуждалось достаточно много вопросов, посвященных соблазнам, которые есть у детей в интернете. Например, что во "ВКонтакте" много порнографии, которая общедоступна.

– Кто выступал со сцены на эту тему?

– Сотрудник МВД.

– Какие советы она давала родителям?

– Она рекомендовала обратить внимание на ребенка, посмотреть, на какие группы он подписан, чем занимается, по возможности заглянуть в содержимое телефона ребенка и изучить его.

– Как она посоветовала это делать?

– Просто открыть его, а если он запаролен – подглядеть пароль.

– Про отпечаток пальца тоже шла речь, это правда?

– Да, многие телефоны сейчас запаролены отпечатком пальца. Она говорит: "Поищите способ, когда ребенок спит, например, можно его распаролить".

– На вашей фотографии виден слайд с фотографией Алексея Навального и эмблемой движения Вячеслава Мальцева "Артподготовка". Это был единственный слайд? Или были слайды и с другими "угрозами"?

– Презентация была достаточно длинная. Там было про то, что нужно с детьми проговаривать о вреде наркомании, и о том, что педофилия развивается, что для девочек особенно опасно. И о том, что есть оппозиционные движения, включая Навального. Сказали, что это очень плохо, потому что это может вызвать определенные последствия в будущем для детей.

– А фамилия Навального была только на слайде? Или она звучала и со сцены тоже?

На слайде-то фамилии Навального и не было, она была баннером закрыта

– Ну, на самом деле, на слайде-то фамилии Навального и не было, она была баннером закрыта. А голосом, со сцены – да, звучала.

– Как долго продолжалась эта "политическая" часть презентации?

– Все собрание продолжалось около часа. Непосредственно представитель МВД выступал минут 10, может 15. Остальное собрание было все-таки посвящено школьным вопросам.

– У родителей в зале возникли какие-то вопросы к представителю МВД?

– Да нет, она оставила свой номер телефона, сказала, что если возникнут вопросы, с ней можно связаться. Какого-то ажиотажа вокруг ее презентации не было.

– Вас удивило то, что на школьном собрании зашла речь о политике, о Навальном?

– Мой пост разошелся под таким соусом, что там про Навального целый час говорили, что это плохо. На самом деле, это не совсем так. Навальный – да, действительно его упоминали, действительно, говорили, что это плохо. Но это было расставлено на одной линейке ценностей: наркомания, порнография, какие-то оппозиционные движения, взрывчатые вещества и так далее. Всему из этого было уделено равное время, по 2–3 минуты.

Это было расставлено на одной линейке ценностей: наркомания, порнография, какие-то оппозиционные движения

​– Сколько лет вашим детям?

– 7 и 13.

– Вы опасаетесь, что они могут попасть под влияние Навального?

– Я больше опасаюсь, что после моего растиражированного поста они могут попасть под какие-то другие влияния, не Навального.

– А как вы сами относитесь к Навальному?

– Вполне нейтрально отношусь.

Директор школы №80 Галина Хитрова в разговоре с Радио Свобода признала, что слова представителя МВД о слежке за детьми были не совсем корректными. По ее словам, остальное содержание родительской конференции было передано автором поста в Фейсбуке неверно:

– Правда ли, что на этом собрании говорилось об опасности, которую представляют для детей Алексей Навальный и Вячеслав Мальцев?

– Нет. Нет. Ничего такого не говорилось. Вообще, тема собрания была об опасности присутствия детей в социальных сетях. Представитель полиции рассказывала о том, что в соцсетях есть открытые и закрытые группы, что дети там сидят, и каким угрозам они могут там подвергаться. И что порой вот эти виртуальные группы переходят в реальный контекст. О Навальном была фраза только одна – я, кстати, сразу обратила на нее внимание, там и фотография была – что детей на митинге, я, честно говоря, не помню на каком митинге, ну, наверное в поддержку Навального, задержали с зажигательной смесью. И что детей используют порой для поддержки политических взглядов тех или иных политических деятелей (судя по всему, речь шла вот об этом инциденте, когда 20 октября сотрудники Росгвардии и МВД задержали в Ярославле шестерых несовершеннолетних, якобы сторонников Вячеслава Мальцева, изготавливавших "коктейли Молотова". – Прим. РС). Вот и все, что было сказано.

– А фраза о том, что надо проверять содержимое телефонов своих детей? Что допустимо ночью, пока ребенок спит, прикладывать его палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы разблокировать телефон?

Проявлять внимание, устанавливать дружественные связи, и шпионить тогда не придется

– Ну да, она говорила. Знаете, что я думаю? Каждый слышит то, что он хочет слышать. Она, конечно, говорила о том, что надо проверять детей. Я сейчас вам не могу сказать, что там ночью надо прикладывать, может быть, несколько некорректно она выступила. Мы, кстати, свою позицию сказали. У нас вслед за майором полиции выступала завуч. У нас презентация была под названием "безопасный интернет". И она сказала, что мы вообще-то предлагаем дружить с детьми. Проявлять внимание, устанавливать дружественные связи, и шпионить тогда не придется. Это самое главное, наша позиция такая. Меня вообще-то удивляет, что нашу презентацию не обсуждают, а обсуждают то, что говорила майор полиции. Они косноязыкие. И не умеют они ни в аудитории порой иногда правильно и корректно выступать, и иногда неправильно их понимают люди. Акцента на политической деятельности вообще никакого не было. Просто говорилось о том, что если дети бывают задержанными, если они участвовали в каких-нибудь тусовках экстремистского плана, то это влияет и на их поступление [в вуз] в том числе. Если они имеют приводы в милицию, то это, конечно, будет влиять на их дальнейшую судьбу и карьеру. Я видела вчера обсуждение в Фейсбуке. Но самое главное, этот господин […] убрал этот пост. Так что я оригинальный пост не видела, что там комментировать.

– Он сказал, что опасается за судьбу своих детей в вашей школе после этого поста.

– У меня одно только. Господин […] – сам большой "следопыт". Тайно сфотографировал, тайно выложил пост и потом его снял. Взял бы и выступил! Мы-то свою позицию озвучили. Почему господин […] не озвучил свою? Второе, к вопросу о слежке. У нас вчера было совещание руководителей школ, и мы эту тему слежки с другого конца обсуждали. Несколько руководителей школ мне сказали: вы знаете, что сейчас родители дают своим детям смарт-часы, с помощью которых те ведут для своих родителей прямые трансляции, чтобы они знали, что происходит на уроках и в школе. То есть у нас, мне кажется, советское прошлое и слежка в крови, как и у господина […]. Он что хотел, то и услышал. Вот я сейчас смотрю [скриншот поста]: "в ВК много порнографии", "Навальный учит молодежь делать взрывные устройства". Ну что за ерунда! Это надо какой-то изощренный ум иметь, чтобы написать вот это. "Наркомания кругом", "Если вашего ребенка увидят на митинге Навального, он не сможет поступить в ВУЗ и пойти в армию". Это интерпретация. Как говорят психологи, каждый слышит 10% от того, что было сказано. Вот он, наверное, слышит 10%. Его волнует то, на что он обратил внимание. У каждого человека есть какие-то вещи, которые он может слышать и не может слышать.

– Вы считаете, что Навальный и Мальцев представляют какую-то угрозу для ваших учеников?

– Про Мальцева я вообще не слышала, я даже не знаю, кто это такой, извините меня, пожалуйста.

– А Навальный?

Навальный – я слышала. Как же мне не слышать о Навальном!

– Навальный – я слышала. Как же мне не слышать о Навальном!

– Представляет ли он какую-то угрозу для учеников вашей школы, на ваш взгляд?

– Лично на мой взгляд не представляет никакой угрозы. Точно так же, как и никто другой.

– Вы считаете его экстремистом, как та девушка из МВД?

– А мне кажется, что и она не считает его экстремистом. Она сказала, что детей используют для того, чтобы они в каких-то экстремистских тусовках участвовали. Там была фотография о том, что дети были задержаны с зажигательной смесью. О политике – если считать, что слово "Навальный" это политика, – там было сказано ровно одно предложение!

В пресс-службе УМВД Ярославской области Радио Свобода подтвердили, что презентацию в школе №80 делала сотрудница полиции из подразделения по делам несовершеннолетних, однако не смогли ответить на другие вопросы, сославшись на невозможность получить на это санкцию начальства.