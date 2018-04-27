Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
7:40

Ын на Юге. Роскомнадзор покусился на “Одноклассников”

Все, что нужно знать рано утром 27 апреля

Доброе утро!

Ким Чен Ын стал первым правителем КНДР, чья нога ступила на южнокорейскую землю после окончания Корейской войны в 1953 году. Президенты Южной и Северной Кореи сегодня для верности пересекли демаркационную линию дважды – с севера на юг и с юга на север.

Саммит двух Корей считается подготовкой к встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ему предшествовала тайная поездка теперь уже госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Сегодня фотографию Помпео с Ким Чен Ыном обнародовал Белый дом.

Сенат США утвердил Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовали 57 сенаторов – меньше голосов подавалось только за его предшественника на этом посту Рекса Тиллерсона. Соответственно, Помпео официально покидает ЦРУ. И.о. директора этого ведомства стала Джина Хаспел.

Армения. Сегодня оппозиция запланировала митинг в Гюмри, где находится российская военная база. Акции в Ереване, по словам лидера протестов Никола Пашиняна, приостановлены на два дня. Сам он снова готов к переговорам с и.о. премьера Кареном Карапетяном, но только при журналистах. Накануне президент Армении выступил с оптимистическим заявлением о том, что страна начинает новую главу своей истории; председатель Национального собрания назначил выборы нового премьера на 1 мая; бывший президент и несколько-дней-премьер Серж Саргсян ушел с поста руководителя правящей Республиканской партии; в отставку ушли три министра и два губернатора; вице-премьер и глава МИДа слетали в Москву для консультаций. Дополнительное чтение: интервью Никола Пашиняна РБК плюс интервью президента Армении Настоящему Времени.

В России в связи с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram продолжает рушиться интернет. Сегодня ночью в реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса “Яндекса”, “ВКонтакте”, “Одноклассников”, а также IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Telegram работает, но призвал “не иронизировать” над попытками его заблокировать.

Никто уже и не иронизирует: мэрия Москвы согласовала митинг протеста против действий Роскомнадзора (он пройдет 30 апреля); ректор петербургского университета ИТМО написал советнику Путина по интернету Герману Клименко, что если Роскомнадзор продолжит в том же духе, то его вуз не сможет выполнить поручение Путина. Мосгорсуд наконец получил жалобу юристов Telegram на решение о блокировке, отправленную 17 апреля. Павел Дуров утверждает, что компромисс с российскими властями невозможен: никаких ключей шифрования предоставить нельзя по техническим причинам, а что касается террористов, которые, по версии следствия, организовали теракт в Петербурге, то “часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году”.

Чтобы неотелеграмленные граждане тоже не расслаблялись, Мособлдума дополнила региональный КоАП специальной статьей о нарушении правил пользования аэропортами Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Попытки прилечь на скамейку, поставить на нее сумку, пробежать по травелатору, переодеться в туалете и много чего еще теперь будут караться штрафом в 100 рублей. Гуманный размер.

Прочее российское:

  • 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева пожаловалась на приставания со стороны своего тренера. Его уволили, отстранили и проверяют, не завести ли уголовное дело.
  • Навальный обвинил Михаила Прохорова в том, что тот дал взятку вице-премьеру Хлопонину, втрое переплатив при покупке его виллы в Италии. Прохоров подаст на Навального в суд.
  • Суд в Нижнем Новгороде постановил выплатить по три тысячи рублей пострадавшим от пыток в полиции – в качестве компенсации морального ущерба (они хотели по миллиону).
  • Сегодня в Мосгорсуде – обжалование приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых (суд низшей инстанции дал ему восемь лет).

В Крыму прошли массовые обыски у крымских татар, без объяснения причин.

Россия и Сирия привезли в Гаагу и предъявили публике жителей сирийского города Дума, которые утверждают, что никакой химической атаки 7 апреля там не было. Предъявлен публике был в том числе и 11-летний Хасан Диаб, уже выступавший по российскому телевидению. Зампостпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Абейд ко всему этому добавил, что в хранилище химоружия в Думе были обнаружены химикаты из британской лаборатории Портон-Даун в Солсбери. США, Британия, Франция осудили Россию за то, что она проводит брифинг "свидетелей" до окончания работы в Думе экспертов ОЗХО, и бойкотировали мероприятие.

Сегодня с визитом в Вашингтон прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Обсуждаться будет в том числе и угроза выхода США из ядерной сделки с Ираном. Президент Франции, улетая из Вашингтона, признал, что Трамп, скорее всего, из нее выйдет, и назвал непоследовательность внешней политики США “безумной” в долгосрочной перспективе. Той же ядерной сделке с Ираном будет сегодня посвящена встреча глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Три ссылки начнем с рассказа о фильме, который не победил на ММКФ:

  • Здесь рецензия на “Лицо” Малгожаты Шумовской (Андрей Василенко называет его политическим портретом нынешней Польши), а здесь интервью с режиссером.
  • Бродский однажды назвал Луизу Боган (1897–1970) “американской параллелью” Ахматовой. Узнать о ней побольше можно здесь. А если не хотите про женщин-поэтов, то вот тут про женщин-бабушек (параллельно российских и британских) рассказывает социолог.
  • К очередной годовщине чернобыльской аварии очередное объяснение о том, что же там все-таки произошло и при чем тут слоновья нога, или отрывок из книжки Александра Константинова “Занимательная радиация”.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,
Семь-сорок

P.S. Дорогие подписчики, если вы уже несколько дней не получаете нашу рассылку, загляните в папку спам. Скорее всего, вы найдете ее там. Перетащите ее вручную в папку с нормальными письмами и укажите сервису, которым пользуетесь, что его автоматический фильтр ошибся, и это – не спам. Подписаться на рассылку можно здесь.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG