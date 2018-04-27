Ын на Юге. Роскомнадзор покусился на “Одноклассников”

Доброе утро!

Ким Чен Ын стал первым правителем КНДР, чья нога ступила на южнокорейскую землю после окончания Корейской войны в 1953 году. Президенты Южной и Северной Кореи сегодня для верности пересекли демаркационную линию дважды – с севера на юг и с юга на север.

Саммит двух Корей считается подготовкой к встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ему предшествовала тайная поездка теперь уже госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Сегодня фотографию Помпео с Ким Чен Ыном обнародовал Белый дом.

Сенат США утвердил Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовали 57 сенаторов – меньше голосов подавалось только за его предшественника на этом посту Рекса Тиллерсона. Соответственно, Помпео официально покидает ЦРУ. И.о. директора этого ведомства стала Джина Хаспел.

Армения. Сегодня оппозиция запланировала митинг в Гюмри, где находится российская военная база. Акции в Ереване, по словам лидера протестов Никола Пашиняна, приостановлены на два дня. Сам он снова готов к переговорам с и.о. премьера Кареном Карапетяном, но только при журналистах. Накануне президент Армении выступил с оптимистическим заявлением о том, что страна начинает новую главу своей истории; председатель Национального собрания назначил выборы нового премьера на 1 мая; бывший президент и несколько-дней-премьер Серж Саргсян ушел с поста руководителя правящей Республиканской партии; в отставку ушли три министра и два губернатора; вице-премьер и глава МИДа слетали в Москву для консультаций. Дополнительное чтение: интервью Никола Пашиняна РБК плюс интервью президента Армении Настоящему Времени.

В России в связи с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram продолжает рушиться интернет. Сегодня ночью в реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса “Яндекса”, “ВКонтакте”, “Одноклассников”, а также IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Telegram работает, но призвал “не иронизировать” над попытками его заблокировать.

Никто уже и не иронизирует: мэрия Москвы согласовала митинг протеста против действий Роскомнадзора (он пройдет 30 апреля); ректор петербургского университета ИТМО написал советнику Путина по интернету Герману Клименко, что если Роскомнадзор продолжит в том же духе, то его вуз не сможет выполнить поручение Путина. Мосгорсуд наконец получил жалобу юристов Telegram на решение о блокировке, отправленную 17 апреля. Павел Дуров утверждает, что компромисс с российскими властями невозможен: никаких ключей шифрования предоставить нельзя по техническим причинам, а что касается террористов, которые, по версии следствия, организовали теракт в Петербурге, то “часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году”.

Чтобы неотелеграмленные граждане тоже не расслаблялись, Мособлдума дополнила региональный КоАП специальной статьей о нарушении правил пользования аэропортами Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Попытки прилечь на скамейку, поставить на нее сумку, пробежать по травелатору, переодеться в туалете и много чего еще теперь будут караться штрафом в 100 рублей. Гуманный размер.

Прочее российское:

17-летняя биатлонистка Анна Моисеева пожаловалась на приставания со стороны своего тренера. Его уволили, отстранили и проверяют, не завести ли уголовное дело.

Навальный обвинил Михаила Прохорова в том, что тот дал взятку вице-премьеру Хлопонину, втрое переплатив при покупке его виллы в Италии. Прохоров подаст на Навального в суд.

Суд в Нижнем Новгороде постановил выплатить по три тысячи рублей пострадавшим от пыток в полиции – в качестве компенсации морального ущерба (они хотели по миллиону).

Сегодня в Мосгорсуде – обжалование приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых (суд низшей инстанции дал ему восемь лет).

В Крыму прошли массовые обыски у крымских татар, без объяснения причин.

Россия и Сирия привезли в Гаагу и предъявили публике жителей сирийского города Дума, которые утверждают, что никакой химической атаки 7 апреля там не было. Предъявлен публике был в том числе и 11-летний Хасан Диаб, уже выступавший по российскому телевидению. Зампостпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Абейд ко всему этому добавил, что в хранилище химоружия в Думе были обнаружены химикаты из британской лаборатории Портон-Даун в Солсбери. США, Британия, Франция осудили Россию за то, что она проводит брифинг "свидетелей" до окончания работы в Думе экспертов ОЗХО, и бойкотировали мероприятие.

Сегодня с визитом в Вашингтон прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Обсуждаться будет в том числе и угроза выхода США из ядерной сделки с Ираном. Президент Франции, улетая из Вашингтона, признал, что Трамп, скорее всего, из нее выйдет, и назвал непоследовательность внешней политики США “безумной” в долгосрочной перспективе. Той же ядерной сделке с Ираном будет сегодня посвящена встреча глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Три ссылки начнем с рассказа о фильме, который не победил на ММКФ:

Здесь рецензия на “Лицо” Малгожаты Шумовской (Андрей Василенко называет его политическим портретом нынешней Польши), а здесь интервью с режиссером.

Бродский однажды назвал Луизу Боган (1897–1970) “американской параллелью” Ахматовой. Узнать о ней побольше можно здесь. А если не хотите про женщин-поэтов, то вот тут про женщин-бабушек (параллельно российских и британских) рассказывает социолог.

К очередной годовщине чернобыльской аварии очередное объяснение о том, что же там все-таки произошло и при чем тут слоновья нога, или отрывок из книжки Александра Константинова “Занимательная радиация”.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок

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