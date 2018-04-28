Активисты хотели рассказать губернатору о свалке, но их избили

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 апреля приехал с проверкой пожарной безопасности в торговый комплекс “Кубус", который находится на окраине Гатчины. В этот день сторонник Навального Антон Грачев и администратор группы “Злая Гатчина”, попросивший не разглашать его имя в целях собственной безопасности, решили выйти на одиночный пикет, чтобы напомнить губернатору о мусорной свалке, которая находится недалеко от магазина. В результате обоих активистов избили и отвезли в полицию.

​– Жителям Гатчины уже давно надоел полигон "Новый свет – ЭКО", куда свозят мусор из всего Петербурга. В нескольких километрах от этой помойки – больницы, перинатальный центр, детские сады, школа, жилой район. Мусорная свалка многократно переполнена, воняет, там хранятся опасные отходы. Об этой проблеме говорят не первый год, но ничего не меняется. Администратор группы в “ВКонтакте” “Злая Гатчина” узнал о визите чиновника и предложил провести одиночный пикет около торгового комплекса “Кубус”. Я должен был стоять около входа с указателем в направлении свалки.

В нескольких километрах от этой помойки – больницы, перинатальный центр, детские сады, школа, жилой район

– Почему вы решили поддержать идею администратора группы “Злая Гатчина”?

– Администратор группы “Злая Гатчина” никогда раньше не участвовал в пикетах, поэтому он попросил меня о помощи.​ Мы со вторым участником акции познакомились 26 марта прошлого года во время митинга “Он вам не Димон”. Я считаю, что тогда на улицы вышли самые сознательные жители Гатчины. И с тех пор я стараюсь поддерживать их в разных вопросах. Тем более Гатчина – маленький город. Мы все друг друга знаем.

– Почему к вам никто больше не захотел присоединиться? Ведь от мусорного полигона страдают многие.

– Да все понимают, что нельзя жить рядом с вонючей свалкой. И уверяют: "Ребята, мы мысленно с вами". Они бьют себя пяткой в грудь, но в день акции у всех появляются уважительные причины... Я думаю, так происходит, потому что гражданское сознание большинства только формируется. Кроме того, люди не готовы к столкновению с полицией, не знают своих прав, не умеют их отстаивать. Мы должны заниматься просвещением и делаем это, как умеем. Но пока это происходит, мы вынуждены отдуваться сами, защищая права и достоинство всех граждан.

Гражданское сознание большинства только формируется

​– Вы, как активист Навального, во время пикета говорили о политике, критиковали власть?

– На акцию мы вышли с мирными целями, политических заявлений у нас не было. Просто хотели рассказать губернатору о проблеме Гатчины, снять на видео его ответ и выложить в группу. Мы зашли в здание торгового центра, чтобы купить недостающие части указателя для пикета. Нас увидел человек в униформе охранника и спросил, что мы тут делаем. Нам скрывать было нечего, но мы попросили сначала его представиться. Тогда он связался с кем-то по рации. К нам побежали другие люди в одежде охранников. Они себя вели как персонажи боевика. У нас не было никакого оружия, мы не сопротивлялись, лишь шли к эскалатору. Эти люди, ничего не объясняя, затолкали нас в лифт, порвали нам куртки, заломили руки. Моего товарища били по лицу рукой в наручнике. Рассекли ему бровь, на запястье у товарища были глубокие ссадины с оборванной кожей. Мой товарищ – хрупкого телосложения, интеллигентный студент-математик, был в шоке. Он говорил, что ему плохо, просил вызвать скорую помощь. Люди в одежде охранников игнорировали его слова, грубили нам.

– В ТРК “Кубус” Радио Свобода сказали, что "ничего не произошло и комментировать тут нечего". А изданию 47 News сообщили, что охрана увидела, как вы несете в руках трубу, и “заподозрила мотив нанесения увечий окружающим”.

– Это была теплоизоляция для водопроводных труб, надетая на пластиковый кабель-канал. На нее мы планировали наклеить указатель. Надо постараться, чтобы увидеть в ней нечто опасное. Ну и видно же было со стороны, что я нес ее непринужденно, как книжку какую-нибудь. Конечно, я никому не угрожал ей, не замахивался и не нарушал общественный порядок.

– Охрана вас сдала полиции?

ничего не объясняя, затолкали нас в лифт, порвали нам куртки, заломили руки

​– На улице нас уже ждала полиция. Полицейские потребовали у нас документы, а потом увезли в участок. У моего товарища была кратковременная потеря сознания. Товарищ просил воды. Но воду ему так и не дали.

– На каком основании вас задержали?

– Сказали, что якобы моя внешность совпадает с ориентировкой некоего преступника по имени Иван Тапочкин. Когда я показал паспорт, мне ответили, что паспорт я мог подделать. Задерживал нас полицейский, который меня знает по другим акциям. Водитель полицейской машины со мной поздоровался, потому что он меня тоже много раз видел. В участке речь об ориентировке уже не заходила. Конечно, они придумали историю про преступника Ивана Тапочкина. Нас держали в участке три часа. Мой товарищ все время просил воды, вызвать скорую помощь или хотя бы дать ему возможность подышать воздухом. Но ему отказывали в этих просьбах.

– По какой причине они держали вас три часа в участке?

Нас просто хотели задержать на время визита губернатора

​– Оказалось, напавшие на меня и моего товарища написали на нас же заявление. Я не знаю, что дальше с этим заявлением. Обвинений нам не предъявили. Я тоже написал заявление по факту нападения и возможного похищения. В конце концов нас отпустили. Мы поехали в больницу. Понятно, что нас просто хотели задержать на время визита губернатора. Обычная тактика нашей полиции. Однажды они меня забрали в участок, чтобы изолировать на время собрания совета депутатов Гатчины. Совет депутатов может посещать любой гражданин, вот я пришел послушать заседание, на котором депутаты отчитывались об итогах своей работы. Я сидел в огромном зале, в углу, на скамейке и смотрел в телефон. Ко мне подошел полицейский, обвинил меня в нарушении общественного порядка. Меня увели в участок, как рецидивиста какого-то.

– Местная власть так боится волонтеров Навального?

Моего 63-летнего отца бугаи ударили лопатой

​– Я не думаю, что они нас боятся, потому что нечего бояться. Я, например, никогда никакого насилия не совершал. Власть нас унижает и маргинализирует. Происходит это постоянно с начала избирательной кампании Навального. Восьмого июля 2017 года нам согласовали куб в очень хорошем месте, в центре города. Когда полиция, охранявшая куб, ушла, подъехала грузовая машина. Двое "спортсменов", приехавшие на этой машине, молча стали грузить запчасти куба в кузов. Я им сделал замечание. Тогда эти люди напали на нас. Их было двое, а нас трое. Но мой соратник из-за ограничения по зрению не мог себя защитить. Он от удара на время потерял сознание. А моего 63-летнего отца бугаи ударили лопатой. Я после этого нападения больше четырех месяцев провел на больничном.

– Вы заявили на напавших в полицию? Расследование провели?

– Нам отказали пять раз в возбуждении уголовного дело по причине отсутствия состава преступления. И пять раз прокуратура возвращала дело из-за необоснованности отказа, но напавшие на нас так и остались безнаказанными. Записи с камер, которые находились рядом с местом нападения, полиция запросила только через месяц. И выяснилось, что записи стерты. Нашу медицинскую экспертизу к материалам расследования не приобщили.

– Вы поняли, кто на вас напал? Пламенные борцы с оппозицией или статисты, нанятые за деньги администрацией?

Напавшие на нас так и остались безнаказанными

– Во время одного из судов нам в очередной раз отказали согласовать место для акции в центре города. Мол, ваши кубы небезопасны, проводите митинги ближе на окраине, а лучше в лесу. Я возразил ответчику, что, по версии полиции, напали на нас обычные хулиганы. Ответчик, представитель администрации, сказал: “Нет, на вас напали по политическим причинам. Я это точно знаю”. Откуда он знает, что напали из-за политики? Может, потому что заказчиком была администрация.

– Местные власти вас преследовали с помощью административного ресурса? Давили на работодателей, например?

– Мой брат сотрудничал с администрацией, но после митинга 26 марта прошлого года ему перестали давать заказы. Жена моего брата не разделяет его и мою политическую позицию. Она говорит, что сначала надо подумать о собственном благополучии. Жена брата считает, что благополучие превыше всего. А я думаю, что, когда постоянно врут, жить как-то неприятно, даже если у тебя лично всё хорошо.

Администратор группы в “ВКонтакте” "Злая Гатчина" дал комментарий Радио Свобода.

– Я прошу не публиковать мое имя, потому что опасаюсь проблем в вузе. Я знаю, что многим активистам в последнее время создают проблемы с учебой по политическим причинам. Хотя я – не сторонник Навального, просто неравнодушный гражданин. Мы в Гатчине давно обсуждаем, что делать с мусорным полигоном. Идея пойти на пикет во время визита губернатора пришла в процессе очередного разговора о том, как воняет мусорка. Я собирался осветить пикет, сделать пару фото и видео разговора с Дрозденко, если бы он обратил на нас внимание. Максимум, я хотел еще задать пару вопросов. Но все закончилось отвратительно. Охранники ничего нам не объяснили, просто били и оскорбляли. Мы не размахивали палкой и не пытались от них убежать, а наоборот, подошли к ним, остановились после их просьбы и пытались завязать разговор. Мне нанесли ушибы головы и руки. У меня есть об этом документ из больницы. Кроме того, я чуть не потерял сознание от удара. К сожалению, нам, двум мирным жителям Гатчины, не удалось быть услышанными губернатором, поэтому в ближайшее время планируется митинг против мусорного полигона.