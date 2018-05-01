Парламент Армении проголосовал против Никола Пашиняна

Парламент Армении 1 мая проголосовал проголосовал против избрания премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна. За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, против — 55.

Ранее во вторник, 1 мая, выступая в парламенте, Пашинян предупредил, что нежелание депутатов выбрать на пост главы правительства депутата "от народа" может привести к "политическому цунами".

Цель народа – не замена одной личности на другую, а искоренение установленной в Армении коррупционной, антинародной, жестокой системы.

С таким заявлением выступил ранее в тот же день выступил Пашинян перед депутатами. Он, в частности, сказал:

"Казалось, что РПА трезво оценит ситуацию и будет руководствоваться интересами народа и государства, что будет способствовать де-юре фиксации этого общенационального пробуждения. Однако верхушка РПА во главе с Сержем Саргсяном продолжает играть в кошки-мышки с собственным народом и до сих пор так и не заявила, что будет голосовать за народного кандидата, хотя понимает, что это единственный путь преодолеть создавшийся кризис и поставить Армению на рельсы устойчивого развития, – сказал Пашинян и подчеркнул: – Понимая чувствительность ситуации, исходя из любви и толерантности, нашей идеологии национального единства и солидарности, мы нашими шагами создали все возможности для достойного ухода Сержа Саргсяна и верхушки РПА. Но эти люди, на протяжении многих лет державшие свой народ в цепях, подобное поведение, похоже, склонны воспринимать как слабость".

Как сообщает Радио Азатутюн, кандидат в премьер-министры заявил: "Вчера вечером, согласно "висящим в воздухе" слухам, Серж Саргсян и Роберт Кочарян лично начали оказывать давление на депутатов всех фракций Национального собрания, всячески угрожая им и требуя не голосовать за кандидата от народа Армении. Представляете, известный тандем разработал план пресечения общенародной волны и возвращения к власти, основным инструментом которого по-прежнему остаются угрозы, физическое и психологическое давление и компроматы. Я хочу с этой высокой трибуны констатировать: господа, вы не понимаете и продолжаете не понимать сложившуюся в Армении ситуацию, и я хочу прямо предупредить, что ваши попытки истолковать толерантность общенародного движения как слабость могут привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям. Отрезвитесь, пока не поздно, потому что это ваше поведение может стать причиной политического цунами в буквальном смысле слова".

Законом Армении предусмотрено, что в случае, если премьер-министр не избирается на специальном заседании парламента, то через семь дней проводятся новые выборы. Если премьера не избирают во второй раз, парламент распускается и назначается новое голосование.