Армения: Пашинян стал единственным кандидатом в премьеры

В Армении в 18 часов 30 апреля истёк срок регистрации кандидатов на пост премьер-министра Армении. Лидер простестного движения Никол Пашинян, выдвинутый либеральным политическим союзом "Елк"("Выход"), стал единственным кандидатом на пост главы правительства.

Отвечая на вопросы журналистов в Ереване 30 апреля, Пашинян заявил, что его приоритетом, в случае избрания премьер-министром, станет подготовка свободных демократических выборов в Армении.

Энергия масс привела к великим переменам

– Благодаря энергии народных манифестаций в Армении произошли великие изменения, – заявил Никол Пашинян, комментируя многодневные мирные массовые выступления жителей Армении и других городов. Результатом этих манифестаций стала 23 апреля отставка Сержа Саргсяна, бывшего руководителя государства.

На шествии 30 апреля Пашинян призвал своих сторонников выйти 1 мая на площадь Республики в то время, когда в парламенте будет проводиться голосование по кандидатуре премьера. Процедура голосования будет транслироваться на больших экранах, которые в ночь на 1 мая устанавливаются в центре Еревана, сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян призвал граждан не блокировать уличное движение и не собираться у здания парламента.