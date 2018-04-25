В Армении сторонники оппозиции перекрывают дороги

Около ста сторонников оппозиции в среду с помощью машин перекрыли автомагистраль, ведущую из Еревана в международный аэропорт Звартноц. Сотни машин не могут добраться до аэропорта и выехать оттуда в Ереван. Многие пассажиры оставляют машины и пешком направляются в аэропорт, чтобы не опоздать на свои рейсы.

Комитет по государственным доходам Армении заявляет о бесперебойной работе всех пограничных контрольно-пропускных пунктов. Ранее сторонники акций протеста сообщили о блокировании ведущей в Грузию автотрассы.

Сообщается, что перекрыта автотрасса Ереван – Мегри на участке города Вайк на юге Армении. Дорога Ереван-Мегри ведет к армяно-иранской границе. По данным местных СМИ, перекрыта также автодорога Ереван – Севан на север Армении. Радио Азатутюн сообщает, что группа жителей села Дсех время от времени перекрывает перекресток трассы Ванадзор – Баграташен у села Дсех. Таким образом они присоединяются к протестам в Ереване и других городах Армении.

В среду утром оппозиционный лидер, депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения и сам возглавил одно из шествий протестующих. Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что утром провел встречу с аккредитованными в Армении послами Евросоюза и в ближайшее время собирается встретиться также с послами России и США в Армении.

Ранее исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи от партии "Процветающая Армения" Грачья Ростомян сообщил о своей отставке и о том, что он присоединяется к участникам протестов. Он призвал своих коллег по Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн" присоединиться к народу и подчиниться его требованиям.