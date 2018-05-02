США отложили крайний срок для деинвестиций трех компаний из России

Министерство финансов США отложило крайний срок для инвесторов, когда они должны отказаться от своих долей в трех российских компаниях. Это позволяет трём фирмам сократить связи с российским олигархом Олегом Дерипаской и в конечном итоге избежать американских санкций. Вечером 1 мая Вашингтон продлил на месяц до 6 июня крайний срок для российского энергетического гиганта En +, производителя алюминия "РусАл" и производителя автомобилей ГАЗ для вывода инвестиций по сокращению доли Олега Дерипаски в каждой из этих компаний.

Все три компании были включены в список санкций, опубликованный в апреле, и в первую очередь были нацелены на российских олигархов, близких к Кремлю, в связи с обвинениями о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. En+ объявила на прошлой неделе, что Дерипаска снизит своё участие до менее 50 процентов и уйдет в отставку со своего поста председателя совета директоров компании.

Сообщается, что "РусАл" работает над планом деинвестиций. Это крупнейший в России производитель алюминия и второй по величине производитель в мире, и его включение в список санкций вызвало беспорядки на мировом алюминиевом рынке.

6 апреля были объявлены новые санкции США, чтобы бороться с тем, что Министерство финансов называет "зловредными" действиями России во всем мире. Но министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он не намерены уничтожать "РусАл". Мнучин сказал, что санкции направлены на Дерипаску, который контролирует "РусАл" по соглашению с другими акционерами, включая Glencore Plc и Виктора Вексельберга, который также находится под санкциями. Стоимость акций "РусАл" упала наполовину после объявления санкций, и компания изо всех сил пытается обслуживать свои долги и выживать.