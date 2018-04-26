Олигархи ответят за близость к Кремлю. В США хотят банковских проверок

Два американских сенатора-демократа, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, просят крупнейшие мировые банки раскрыть свои связи с российскими олигархами, начальниками государственных предприятий и госчиновниками, близкими к Владимиру Путину. Если банки добровольно не ответят положительно на запрос, сенаторы дают понять, что могут прибегнуть к более жестким мерам, например, возбудить официальное дознание.

Свое письмо Шахин и Уайтхаус направили трем ведущима банкам в США – Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, английским Barclays и HSBC, немецкому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.

Авторы просят каждого адресата удостовериться, проверялись ли в течение последних пяти лет счета, которые могут принадлежать 210 лицам, включенным в обнародованный в январе министерством финансов США так называемый "кремлевский доклад". Если подобные проверки проводились, сенаторы хотели бы ознакомиться с их выводами; если нет, то предпринимали ли банки какие-либо иные шаги по выявлению своих связей с лицами из "кремлевского доклада".

Сенаторы Шахин и Уайтхаус в своем обращении к банкам ни о каких санкциях даже не заикаются

Зачисление в кремлевский список, как подчеркивают в Вашингтоне, производилось не по причине "зловредной деятельности" фигурантов, отобранных в качестве объектов очередных репрессалий, а исключительно в силу их близости к Кремлю. С тех пор несколько человек из списка под санкции все же попали, в частности, Дерипаска и Вексельберг, но сенаторы Шахин и Уайтхаус в своем обращении к банкам ни о каких санкциях даже не заикаются.

Итак, американские законодатели добиваются от отечественных и зарубежных финансовых организаций раскрытия конфиденциальных сведений о клиентах, в "зловредной деятельности" не уличенных. Шаг, как представляется, спорный, поскольку банковскую тайну пока никто не отменял. Поэтому неудивительно, может быть, что делают его два сенатора, так сказать, второго эшелона, а не члены руководства Демократической партии, которые не желают рисковать своей репутацией?

– Джин Шахин, как легко убедиться, заседает в Международном комитете, так что все российские дела касаются ее самым непосредственным образом. Уайтхаус – член трех комитетов: юридического, финансового и по безопасности и сотрудничеству в Европе, поэтому и часть его мандата распространяется на Россию. Из того факта, что ни Шахин, ни Уайтхаус не принадлежат к руководству Демократической партии, неправомерно делать вывод, что их запрос не имеет большого политического веса: учитывая важность российской темы в текущей политической жизни Вашингтона, мне трудно поверить, что они предприняли свой шаг самостоятельно, не согласовав его с руководством фракции. Я бы не удивился, если окажется, что они оповестили о своей инициативе и ключевых игроков из республиканского лагеря, – говорит профессор юрфака университета Балтимора Грегори Долин.

– Не исключено, что законодатели, внося свой запрос, стремятся получить по важному вопросу информацию, которая с заметной вероятностью уже имеется сегодня у учреждений исполнительной власти. В последних заправляют ныне республиканцы, так что демократы, может быть, пытаются уравнять шансы?

– Надзор за банками осуществляют органы исполнительной власти, поэтому они, в принципе, и лучше осведомлены о том, что происходит в поднадзорных структурах. Имеющаяся у них информация не обязательно детализированная, но крупные счета в крупных банках с передвижениями по счетам крупных денежных сумм обязательно фиксируются. В строгом соответствии с действующим законодательством. Обратите внимание, что и Шахин с Уайтхаусом не требуют от банков ничего сверхдетального. Может быть, только те сведения, которые уже доступны исполнительной власти и которыми она не обязана делиться с Конгрессом. Поэтому, да, допускаю, что демократы пытаются просто уравнять шансы.

– Сиюминутных политических целей вы в этом запросе не усматриваете?

В Сенате есть люди, искренне обеспокоенные агрессивными действиями российского руководства за рубежом и внутри страны

– Читать мысли я не берусь, но в данном случае легко могу себе представить, что в Сенате есть люди, искренне обеспокоенные агрессивными действиями российского руководства за рубежом и внутри страны. Желание этих людей дать отпор России не завязано непосредственно на сведении счетов с Трампом или на расследовании атак российских хакеров. Совершенно очевидно, что среди демократов есть и такие, которые жаждут осложнить жизнь администрации, вынудить ее на санкционные меры в отношении России, которые она не хочет вводить. И введения которых не требует закон. Думаю, в случае с этим запросом политика превалирует над политиканством, и мы имеем дело с желанием загодя определить оптимальную точку приложения следующего пакета санкций, если таковому суждено случиться. Причем следующий пакет будет нацелен на те же круги, что и последний – близких к Кремлю и лично к Путину лиц, которые четко осознают связь между курсом, который проводит их лидер, и изрядным дискомфортом, который они на себе ощущают в виде ареста имущества и потери визовых привилегий. В отсутствие дискомфорта элит Кремль действий Запада не оценит.

– Вам не кажется, что сенаторы в своем запросе посягают на принцип банковской тайны?

Закрытой информации у банков не испрашивают

– Если исходить из того, что они фактически просят, а не из того, что они могут потребовать в будущем, – нет, не посягают. Единственно, что банки должны будут сделать, – это проверить, есть ли среди их клиентов лица, числящиеся в "кремлевском докладе". Закрытой информации об остатках на счетах, депонированных суммах, времени и месте производства вкладов у них не испрашивают.

– Должны ли банки положительно отликнуться на сенаторский запрос?

– По закону не должны. Но мне не кажется, что они станут упрямствовать и тотально отказываться от предоставления информации. Не думаю, что им улыбается перспектива перепалки с американскими сенаторами под телекамерами в ходе открытых слушаний. Переступили ли сенаторы политически некую красную черту этим своим вмешательством в банковскую сферу? Не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Вопрос открытый. Но, честно, я не вижу иного способа прищучить российские элиты. Степень сращения бизнеса и власти в России уникальная, поэтому, я полагаю, то, что делают сенаторы, – это разовое явление, которое не будет распространено на другие страны.

– В письме сенаторов есть такой пассаж: "Учитывая богатство и близость олигархов к государству, многие из них либо обладают политическим влиянием, либо подвержены такому влиянию... Порой они (олигархи) используют свои ресурсы, чтобы защитить государство от последствий санкций". Эти слова, видимо, созвучны вашим взглядам.

Такого рода сенаторские послания хорошо продуманы. Это не экспромт

– Да, банкам, по сути, объясняют, как они могут посодействовать политике сдерживания Кремля. Пусть посмотрят, есть ли в их клиентских базах люди, подверженные политическому влиянию извне и одновременно обладающие политическим влиянием у себя дома. Проверка не обременительная: все эти люди фигурируют в "кремлевском докладе". В общем и целом должен сказать, что такого рода сенаторские послания хорошо продуманы. Это не экспромт. Они много раз переписываются и проходят как минимум несколько считок на соответствие закону. С моей стороны было бы наивно отрицать, что в этих посланиях есть и доля пиара. Просто в данном случае она представляется мне несущественной. А вот фраза, что олигархи порой используют свои ресурсы, чтобы защитить государство от последствий санкций, отражает действительность и напоминает банкам, какого рода люди и организации могут затесаться в их клиенты. "Аэрофлот" сам не летает в Крым, но создает для этих целей дочерние предприятия, и своими рейсами те облегчают Кремлю бремя санкций. То же самое сделал "Технопромэкспорт", тайно переправивший на полуостров турбины Siemens. Поскольку послание сенаторов стало достоянием гласности, об этих вещах, как полагается в демократиях, узнали и рядовые избиратели.