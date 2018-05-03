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Суд оставил в силе приговор крымскому активисту Сулейману Кадырову

Крымско-татарский активист Сулейман Кадыров в зале суда

Верховный суд в аннексированном Россией Крыму оставил в силе приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Кадыров пытался обжаловать решение Феодосийского суда, который в начале марта приговорил его к двум годам лишения свободы условно за комментарий в Facebook.

Своей вины активист не признает. Кадыров потребовал оправдать его и попросил суд обратить внимание на нарушения, которые были зафиксированы во время предварительного следствия.

Кадыров был осужден на два года условно в начале марта. Суд также запретил ему заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Причиной для уголовного преследования стал комментарий Кадырова, который он разместил в марте 2016 года на своей странице в социальной сети Facebook. Слова активиста: "Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!" – были расценены как призыв к нарушению территориальной целостности России.

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