Жители Тюмени пожаловались на портрет Сталина на автобусной остановке

Жители Тюмени выступили против размещенного на одной из автобусных остановок города портрета советского вождя Иосифа Сталина. По мнению горожан, изображение этой исторической личности оскорбляет память тех кто пострадал от репрессий. Об этом сообщает портал 72.ru.

В городском совете ветеранов войны заявили, что Сталин является "весомой исторической личностью" и внес "немалый вклад в дело победы в Великой Отечественной войне". По словам общественников, с инициативой установить портрет советскому вождю выступили представители городской администрации.

В мае 2017 года "Левада-центр" опубликовал исследование, согласно которому число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, заметно снизилось за последние пять лет – с 51 до 39 процентов. При этом в два раза стало больше тех, кто ничего не знает о Большом терроре. Согласно опросу социологов, в рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории на первое место россияне поставили Иосифа Сталина.

По оценкам правозащитного общества "Мемориал", жертвами политических репрессий на территории бывшего СССР считаются по меньшей мере 12 миллионов человек. В сентябре 2017 года бюст Сталина, наряду с другими советскими лидерами, был установлен в Москве на так называемой "Аллее правителей".