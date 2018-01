Новое поколение зонга: самый далекий берег

Хедлайнеры пятьдесят третьего выпуска программы "​Музыка на Свободе"​ – так называемые сингеры-сонграйтеры из Канады и США, новое поколение американских исполнительниц.​ Рок-критик Артемий Троицкий проверяет на практике, есть ли будущее у американской песенной рок-традиции.

Довольно неказисто по-русски звучит, но, наверное, лучше не скажешь – "авторши-исполнительницы". Начнем с барышни по имени Хизер Вудс Бродерик. Она впервые засветилась в составе, как ни странно, датской построковой группы Efterklang, в которой выступала вместе со своим братом Питером Бродериком. Также Хизер играла в группе Horse Feathers, "Лошадиные перья", и с недавнего времени стала выпускать сольные пластинки тоже. Ее второй альбом получил название Glider, из него представлю вам песню Mama Shelter, "Мама-укрытие".

Бриана Марела живет и творит в Сиэтле, сочиняет как песни, так и инструментальную музыку. Третий по счету альбом Брианы Марела называется Call It Love, "Назови это любовью", и действительно, выдержан в чувственно-возвышенном духе. Вот инструментально-вокальная, но бессловесная композиция под названием Farthest Shore, "Самый далекий берег".

Кэролайн Сайли родилась 22 года назад в Алабаме, но сейчас она живет в популярном городе Остин, штат Техас, взяла себе псевдоним Caroline Says, "Кэролайн говорит". Может быть, вы помните, что Caroline Says – название одной из самых известных песен Лу Рида с его альбома Berlin). Первый альбом Caroline Says называется 50,000,000 Elvis fans can't be wrong, "50 миллионов поклонников Элвиса не могут ошибаться". Название, кстати говоря, альбома Элвиса Пресли, еще конца 50-х годов. Откуда такое название, не очень понятно, поскольку рок-н-ролла на пластинке – кот наплакал, преобладает авторская лирика. С дебютного альбома Кэролайн ознакомимся с относительно напористой песней I Think I'm Alone Now, "Я думаю, я теперь одна".

Следующий дамский проект называется The Weather Station, то есть "Метеостанция", но эта "Метеостанция" представляет всего одну милую барышню, зовут ее Тамара Линдеман, она же Тамара Хоуп – можно сказать, что уже два псевдонима имеются у Тамары. В качестве Тамары Хоуп она снимается в кино и сериалах и стала уже достаточно известной киноактрисой. В качестве The Weather Station она выпускает музыкальные альбомы, и вышло их уже четыре штуки. Последний из них – без названия, называется просто The Weather Station, но, похоже, именно он для нее стал прорывным альбомом: много хвалебных рецензий и аншлаговые гастроли. Так что, может быть, Тамара сейчас немного увильнет от кинематографической карьеры и сосредоточится на музыкальной. Кстати говоря, по гражданству она не гражданка США, а канадка из города Торонто. Песня Kept It All To Myself, "Сохраню все это внутри себя".

Не могу сказать, что новая волна американских исполнительниц отличается чем-то особо оригинальным. Пожалуй, это довольно традиционные песни, как и положено в данном жанре, с прекрасными, "личными" текстами на доходчивую музыку. Некоторым отличием от предыдущих поколений может служить то, что больше внимания уделяется аранжировке и инструменталу, это уже не просто поэзия под простые гитарные переборы.

Некоторые представительницы нового поколения, такие как Бриана Марела и Хизер Трост, творчество которой я сейчас вам представлю, пишут как песни, так и инструментальные пьесы. Трост – из города Альбукерке, штат Нью-Мексико, долгое время она была участницей достаточно популярной группы Hawk and a Hacksaw, а теперь выпустила дебютный сольный альбом, весьма затейливый по форме. Называется альбом Agistri, слушаем с него песню Abigui. Хизер Трост играла и с еще одной популярной американской фолк-группой, Beirut, – многим из вас, я думаю, неплохо известной. Играла она там на скрипке, в частности, участвовала в записи альбома под навеивающим недобрые ассоциации названием Gulag Orkestar.

Завершим краткую экскурсию по новым американским талантам выступлением певицы, которая, наверное, и подняла всю эту волну, Эйнджел Олсен. Олсен – очень популярная певица, "новая Джонни Митчелл", как ее называют некоторые журналисты. Ее третий альбом My Woman (мы как-то слушали одну композицию из этого альбома в нашей программе) стал одним из главных релизов прошедшего года. Рэкорд-лейбл Jagjaguwar Records вдогонку этому альбому послал сборник старых и редких записей, синглов и черновиков. Сборник называется "Фазы 1", и с него я выбрал песню Sweet dreams, но не знаменитый хит начала 1980-х, исполненный Eurytmics, а Sweet dreams сочинения Эйнджел Олсен, записанный для сингла в 2012 году в городе Чикаго.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 53):

1. Frank Carter & The Rattlesnakes (UK). Lullaby, LP Modern Ruin

2. Zeitkratzer/Spajič/Tomič (Germany/Serbia). When the Clouds Come from the Sea, LP Serbian War Songs

3. Ulrich Troyer (Austria). Horny Chiptunes, LP Songs for William 3

4. Heather Woods Broderick (USA). Mama Shelter, LP Glider

5. Briana Marela (USA). Farthest Shore, LP Call it Love

6. Caroline Says (USA). I Think I'm Alone Now, LP 50.000.000 Millions Elvis Fans Can't Be Wrong

7. The Weather Station (Canada). Keep it All to Myself, LP The Weather Station

8. Heather Trost (USA). Abiqui, LP Agistri

9. Angel Olsen (USA). Sweet Dreams, LP Phases 1

10. Nebeska Muzika (Slovakia). Sobaš, LP Zbojstory

11. A.Dyjecinski (Canada/UK). Grenades, LP The Valley of Yessiree

12. Elida Almeida (Cabo Verde). Bersu d'Oru, LP Djunta kudjer

13. Babe, Terror (Brazil). South, LP Ancient M'Ocean