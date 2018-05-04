Суд отказался отменить решение о продлении ареста Оюбу Титиеву

Суд в Грозном в пятницу отказался отменить решение о продлении ареста главе чеченского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву, которого обвиняют в хранении наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного центра.

Адвокаты Титиева настаивали, что на предыдущем заседании были допущены нарушения. Защиту тогда не уведомили о начале заседания, в то время как адвокаты Титиева планировали пригласить на него поручителей.

Представители защиты ранее подчеркивали, что следствие различными способами пытается вывести их из дела и добиться, чтобы обвиняемого защищал адвокат по назначению.

Оюб Титиев, задержанный в январе, арестован до 9 июня. Защита продолжает настаивать, что дело правозащитника сфабриковано, а пакет с наркотиками ему подбросили. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. На этой неделе его включили в шорт-лист премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.