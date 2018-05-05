Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Санкт-Петербурге проходит акция протеста "Он нам не царь"

Сторонники Алексея Навального на акции "Он нам не царь"

В Санкт-Петербурге проходит акция "Он нам не царь". Участники митинга пришли в Александровский сад, где скандируют лозунги "Путин вор!", "Долой царя!". Полицейские предупреждают собравшихся, что акция незаконна. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Дворцовая площадь, где изначально планировалось провести акцию, оцеплена солдатами и полицией под предлогом репетиции парада.

Перекрытая военными Дворцовая площадь Санкт-Петербурга
Перекрытая военными Дворцовая площадь Санкт-Петербурга

Часть митингующих двинулась из Александровского Сада в сторону Дворцовой площади. Активисты сообщают о порядка тысячи человек на акции протеста.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG