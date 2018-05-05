В Санкт-Петербурге проходит акция протеста "Он нам не царь"

В Санкт-Петербурге проходит акция "Он нам не царь". Участники митинга пришли в Александровский сад, где скандируют лозунги "Путин вор!", "Долой царя!". Полицейские предупреждают собравшихся, что акция незаконна. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Дворцовая площадь, где изначально планировалось провести акцию, оцеплена солдатами и полицией под предлогом репетиции парада.

Часть митингующих двинулась из Александровского Сада в сторону Дворцовой площади. Активисты сообщают о порядка тысячи человек на акции протеста.