США осуждают задержание в России сотен мирных протестующих

Соединенные Штаты осуждают задержание в России сотен мирных протестующих и призывают к их немедленному освобождению. Об этом говорится в сообщении в твиттере, распространенном пресс-секретарём американского дипломатического ведомства Хизер Нойерт. В нём отмечается, что "политические лидеры, которые уверены в своей легитимности, не арестовывают мирных противников за участие в протесте."

Евросоюз также осудил задержания демонстрантов и применение насилия, которое по оценке представителей ЕС, угрожают свободе выражения мнения и свободе собраний. Представители внешнеполитического ведомства ЕС указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции России.

Антиправительственные митинги "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Путина 7 мая, накануне прошли в десятках городов страны. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что по всей России были задержаны почти 1600 человек. Антиправительственные митинги "Он нам не царь, приуроченные к инаугурации Путина 7 мая, прошли в десятках городов страны.

Наибольшее число задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 704 и 229 человека соответственно. В Челябинске полиция задержала 164 участника антиправительственной акции. Десятки митингующих задержаны в Якутске, Красноярске, Краснодаре, Калуге и Новокузнецке.

По словам очевидцев, полиция действовала очень жестко. Оппозиционер Алексей Навальный так же был задержан. Его отпустили из отделения только полпервого ночи. Он сообщил в твиттере, что против него заведено два административных дела - о нарушении правил проведении митинга и о неповиновении полициейскому. Суд над Навальным состоится 11 мая. Сам он прокомментировал ситуацию так - "Видимо пришла команда - "до инаугурации не сажать".