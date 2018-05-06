В Москве освобожден из-под стражи Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный освобожден из-под стражи после задержания участников акции протеста "Он нам не царь", состоявшейся 5 мая, накануне инаугурации президента Владимира Путина на четвертый президентский срок. "Они выписали мне два протокола: за организацию митинга и за неповиновение полиции, но в полночь решили освободить до суда", – написал Навальный в Twitter утром 6 мая.

Вероника Полякова, адвокат Фонда борьбы с коррупцией Навального, сообщила Интерфаксу, что дело будет рассмотрено в Тверском районном суде Москвы 11 мая. Навальный и сотни других протестующих были задержаны полицией на несанкционированной демонстрации 5 мая в Москве. Навальный был взят под стражу вскоре после того, как прибыл на митинг на Пушкинской площади в центре российской столицы, где сотрудники ОМОНа вывозили других протестующих, а некоторых избивали.

На видео показано, как полиция выносит Навального, держа его за ноги и руки. Навальный уже отсидел несколько тюремных сроков по обвинению в организации антиправительственных акций протеста. По сообщениям СМИ, число протестующих в Москве оценивается в тысячах. Полиция заявила, что толпа насчитывала около 1500 человек, но власти обычно преуменьшают размеры протестов оппозиции в России.

По данным независимой группы OVD-Info, около 1612 человек были задержаны в 26 городах по всей стране. Некоторые из задержанных были несовершеннолетними. Только в Москве число задержанных составляло 703 человека, а в Санкт-Петербурге было задержано 233 человека.