В США хотят опубликовать объявления в Facebook, связанные с Россией

В США демократы в комитете по разведке Палаты представителей конгресса намерены опубликовать 3 тысячи рекламных объявлений политического характера, связанных с Россией иразмещенных в Facebook во время и после американской избирательной кампании в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, объявления, связанные с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США, могут выложить уже на этой неделе. Однако срок публикации может сдвинуться, так как в настоящий момент идут переговоры с администрацией Facebook.

Публикация должна продемонстрировать целевую группу объявлений, а также сколько за них было заплачено, сколько пользователей их прочли, прокомментировали и "лайкнули". В Facebook ранее утверждали, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек.

В начале апреля социальная сеть Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и страниц, созданных пользователями из России, связанными с так называемой "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований, ставшим объектом уголовного преследования в США за вмешательство в американский избирательный процесс.

В феврале власти США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди них - Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину, и 12 сотрудников, финансируемого бизнесменом Агентства интернет-исследований.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.