Союзники пытаются убедить Трампа не выходить из соглашения с Ираном

Британские и германские официальные лица активизировали усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа остаться участником ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Ким Даррох, посол Великобритании в Соединенных Штатах, 6 мая заявил, что его страна считает возможным рассмотреть опасения Трампа, с тем чтобы предотвратить выход из соглашения.

"Мы думаем, что можем найти какой-то язык, какие-то формулировки, предпринять какие-то действия, которые отвечают интересам президента", - сказал Даррох в интервью программе "Face the Nation" телекомпании CBS. Соглашение о ядерной программе Ирана было подписано во время администрации президента США Барака Обамы, и предоставила Тегерану снятие санкций в обмен на ограничения его ядерной программы.

Трамп заявил, что недоволен условиями соглашения и обвинил Иран в нарушении духа соглашения, что прояивлось в том, что Тегеран поддерживает террористическую деятельность на Ближнем Востоке и продолжает испытания баллистических ракет. Он потребовал, чтобы недостатки соглашения были устранены к 12 мая или США выйдут из него.

Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай также подписали соглашение и призвали Вашингтон остаться в нем, хотя западные союзники также выразили озабоченность некоторыми из его условий. Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, отправился в Вашингтон для встреч с официальными лицами США. В колонке, опубликованной 6 мая в The New York Times, Джонсон написал, что соглашение было лучшим вариантом, доступным в это время.

Джонсон признал слабые стороны соглашения, но выразил убеждение, что их можно исправить. "В настоящее время Британия работает вместе с администрацией Трампа и нашими французскими и немецкими союзниками с тем, чтобы пожелания президента были учтены", - написал Джонсон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о возможных опасных последствиях, если соглашение развалится. Он процитировал Джона Керри, тогдашнего госсекретаря США, который заявил, что после подписания соглашения в 2015 году, вероятно, была предотвращена война. "Это важная фраза: нужно помнить, что может произойти, если эта сделка развалится, а на Ближнем Востоке начнется процесс гонки вооружений," - подчеркнул президент ФРГ. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об опасности войны, если Трамп выйдет из соглашения.

Глава Комитета Палаты представителей по вооруженным силам конгрессмен-республиканец Мак Торнберри заявил, что президент Трамп не должен выходить из соглашения по ядерной программе Ирана. По словам Торберри, хотя он и выступал против соглашения, когда его подписала администрация Барака Обамы в 2015 году, выход из соглашения ухудшит возможности Вашингтона по влиянию на Тегеран.

Израиль неоднократно выражал недовольство и беспокойство соглашением с Ираном, заключенным администрацией Обамы, и президент США Дональд Трамп разделяет эту оценку.