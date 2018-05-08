Грузия вносит в ЕСПЧ иск к России по делу Арчила Татунашвили

Семья гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего 22 февраля в Южной Осетии, сообщила, что грузинские власти готовы поддержать их "индивидуальный иск" к России в Европейском суде по правам человека. Члены грузинского правительства, лидеры правящей партии и основных оппозиционных партий подтвердили: они окажут истцам всяческое содействие в ходе судебного процесса.

О внесении в Страсбургский суд по правам человека иска против России на специальном брифинге во вторник сообщила адвокат семьи Татунашвили. По словам адвоката, иск еще не зарегистрирован в Европейском суде, поскольку продолжаются формальные процедуры. Кроме того, близкие гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии 22 февраля, ожидают реакции грузинских властей.

Ответчиком на суде семья Татунашвили называет Россию, поскольку, по утверждению адвоката, именно Россия контролирует территорию Южной Осетии, а значит, должна отвечать за преступления, происходящие в частично признанной республике. Госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили и министр юстиции Теа Цулукиани уже заявили, что правительство поддержит иск против России. Свою поддержку семье Татунашвили также выразили лидеры правящей партии "Грузинская мечта" и всех основных оппозиционных партий. В том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Гражданин Грузии, бывший военнослужащий грузинской армии, Арчил Татунашвили, занимавшийся мелким бизнесом в Южной Осетии с разрешения южно-осетинских властей, был арестован сотрудниками КГБ Южной Осетии 22 февраля по обвинению в шпионаже. На другой день власти частично признанной республики заявили, что Татунашвили "скончался сразу после допроса".

Цхинвали в течении нескольких недель отказывался выдать семье тело погибшего. Наконец компромисс по этому вопросу был найден, но экспертиза, проведенная в Тбилиси показала: в теле погибшего отсутствуют внутренние органы и установить точную причину смерти уже невозможно. Представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент со смертью Арчила Татунашвили "вызывающим сожаление".