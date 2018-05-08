Сайты Gay.ru и Lesbi.ru обжаловали блокировку в суде

Сайты Gay.ru и Lesbi.ru обжаловали в суде решение о блокировке. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Наталья Монс, представляющая интересы заблокированных ресурсов.

По словам юриста, в отношении владельцев сайтов было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Также адвокат считает, что выводы суда о том, что данные ресурсы содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, не были подтверждены доказательствами.

В конце марта администрация одного из крупнейших российских ЛГБТ-сайтов Gay.ru получила уведомление о внесении в реестр ресурсов с информацией, запрещенной для распространения в России. Документ ссылается на решение Алтайского районного суда села Белый Яр республики Хакасия. Он постановил, что на сайте якобы ведется пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Представители ресурса уверены, что дело сфабриковано властями.

Порталу Gay.ru больше 20 лет. Он действует с сентября 1997 года и объединяет сотни тысяч пользователей.