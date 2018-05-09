Победный вой "Ночных волков". Байкеры Путина опять злят Европу

Члены российского прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" 9 мая планируют закончить в столице Германии свой мотопробег по странам ЕС под названием "Дороги победы – на Берлин". Как и во время предыдущих поездок по Европе в начале мая каждого года, они утверждают, что так чтут память погибших в Великой Отечественной войне. И, как и в прошлые годы, их ожидает весьма холодный прием – слишком сильно действия, заявления и внешний вид "ночных волков" расходятся с заявленными целями.

9 мая "ночные волки" едут в Берлин, их цель – Трептов-парк, где расположен советский военный мемориал и похоронены более 7 тысяч советских солдат.

В 2015 году глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по кличке Хирург, приглашенный на инаугурацию Владимира Путина 7 мая, в Кремле, горячо поддержал аннексию Крыма и действия пророссийских сепаратистов в Донбассе. В январе 2015 года он стал одним из учредителей агрессивного прокремлевского движения "Антимайдан". США, Канада и многие государства Евросоюза внесли его в санкционный список лиц, "причастных к дестабилизации ситуации на Украине и аннексии Крыма".

Как и во время их прошлогодних акций, до конца неясно, кто на самом деле ездит сейчас по странам Центральной и Восточной Европы под видом "ночных волков". В их колонну из примерно 50 человек входят не только байкеры из России, но и живущие в Европе члены дружественных им мотоклубов, из Австрии, Словакии, Польши, Чехии, Германии и Швейцарии. Некоторые из них сохранили российские паспорта, другие являются гражданами европейских государств. Многих "ночных волков", отправившихся в Европу из России, в конце апреля не пропустила в зону Шенгенского соглашения пограничная стража Польши, по подозрению в причастности к экстремистской организации и по соображениям безопасности.

Власти и общественность европейских государств по-прежнему считают мотопробег "ночных волков" символом и инструментом официальной пропаганды Москвы. В Чехии, членов этого клуба, считающегося международным, в этом году официально осудили власти, МИД и МВД, назвавшие "ночных волков" криминальной организацией, известной как скандалами, так и близостью к Кремлю. Именно в Праге в этом году, в районе Опатов и на Ольшанском кладбище, где прокремлевские байкеры хотели посетить могилы советских военнослужащих, против приезда "ночных волков" 7 мая прошла наиболее заметная и многочисленная акция протеста.

Противники визита "ночных волков", которых объединила общественная организация Pulse of Europe, устроили параллельный с их колонной собственный автопробег и манифестацию, принеся с собой флаги ЕС, Чехии, Украины и различные транспаранты, осуждающие политику России и ее президента Владимира Путина. С другой стороны им противостояли и чешские сторонники акции клуба "Ночные волки", в том числе политики – например, заместитель председателя Чешской социал-демократической партии (ČSSD) Ярослав Фолдына, появившийся в байкерской кожаной куртке с георгиевской ленточкой, и бывший депутат чешского парламента от Коммунистической партии Марта Семелова.

​Антон Литвин, живущий в Чехии директор фестиваля актуальной российской культуры Kulturus и организатор информационной "Школы культурной молодежи", уже который год подряд участвует в протестах против визита в Чехию байкеров из клуба "Ночные волки", которых он называет милитаристскими хулиганами с советской символикой, демонстрирующими не почтение к павшим во Второй мировой войне, а имперскость и агрессивность сегодняшней российской власти:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F440763132&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​– Вы не в первый раз организовываете, либо просто присутствуете на протестах в Чехии против визита в Европу "ночных волков". И все эти акции проходят по-разному. Чем акция 7 мая 2018 года отличалась от предыдущих?

– В этом году мы попытались извлечь уроки из прошлогодней неудачи, когда, благодаря магистрату и полиции, "ночным волкам", запретили проезжать по центру Праги и Вацлавской площади, но они все равно проехали по намеченным маршрутам: на Ольшанское кладбище, в посольство и так далее. В 2017 году мы, пешие активисты, были лишены мобильности и, соответственно, нигде не смогли их ни встретить, ни высказать то, что хотели бы. Поэтому в этом году было решено, в созданной в соцсетях группе чешских активистов (я хочу подчеркнуть, что костяк протеста составляют именно чешские граждане, а не живущие здесь россияне) организовать протестную автоколонну. И встречать "ночных волков" под Прагой, в условленном месте, и дальше сопровождать на скорости на машинах, чтобы уже они от нас не ускользнули.

– На какой эффект вы рассчитывали?

– Мы живем в Европе, и соблюдаем чешские и общечеловеческие нормы и законы. Никто и не собирался никому прокалывать шины, бить морды и драться стенка на стенку с цепями в руках! Эффект был один – это мирный протест и напоминание о преступлениях российских властей. Чтобы акция этих "волков" не превратилась вновь в оголтелую пропаганду под видом памяти воинов, павших во Второй мировой войне. Ясно, что эти люди приезжают на мотоциклах сюда совершенно не за этим. Они появляются тут для того, чтобы продемонстрировать, как путинизм шагает по Европе семимильными шагами. И задача наших активистов как-то этому, хотя бы робко и тихо, но, тем не менее, сопротивляться и оппонировать.

​– Вы говорите, что путинизм шагает по Европе. Живя в Чехии, вы много признаков этого видите?

– 7 мая я это увидел вовсю, потому что "ночных волков" встречало огромное количество чешских мотоциклистов – в российской десантной форме, с флагами российских частей ВДВ, с криками "Россия, Россия!", с советскими флагами и прочей атрибутикой. Слава богу, не было хоть портретов Сталина! Этого я боялся больше всего.

– Вы наблюдаете за "ночными волками" не в первый раз. Кто именно они в 2018 году, раз они сами себя называют "волками"? Я так спрошу - из какого логова они вылезли на этот раз?

– Они, как всегда, собираются сюда со всей Европы. И номера на их мотоциклах не должны никого вводить в заблуждение. Действительно, ни на одном мотоцикле в этот раз не было российского номера. Но больше половины этих байкеров говорили на чистом русском языке. Это были члены российских "ночных волков", которые как-то в Европу приехали, взяли в аренду или у друзей мотоциклы. Видели мы номера и немецкие, и флаги немецкие, и австрийские, швейцарские, был один немецкий мотоцикл с казахстанским флагом. Я уже не говорю про обилие чешских и словацких.

​– Вы говорите, что в этот раз у них не было портретов Сталина. А какая была символика у них, какие лозунги? Она как-то меняется с годами?

– Кроме георгиевских лент, советских флагов и православной символики, были уморительные надписи "На Берлин!" и "Спасибо деду за победу" – на "мерседесах", "опелях" и БМВ! Но к этому мы уже привыкли. Футболки с Путиным были. Ну, в Европе к этому относятся спокойно: люди имеют право на собственное видение и мнение. Но мы переживаем в основном о том, что переписывается история, что у современной России появился новый опасный взгляд на прошлое сталинизма, на итоги второй мировой войны и, соответственно, появилась уверенность в праве сегодня решать судьбы мира.

– А ваши лозунги и призывы остались прежними, или в этом году вы привнесли что-то новое?

– В этом году их и наша акции совпали с инаугурацией Путина, поэтому у некоторых из нас были лозунги "Он нам не царь". У чехов был лозунг "Путинские гангстеры нам здесь не нужны". И, конечно, все помнят, что в этом году исполнится 50 лет событиям 1968 году, когда СССР оккупировал Чехословакию и подавил "Пражскую весну". У украинцев, пришедших с нами, были свои флаги. Я, например, держал транспарант "Путинизм – это война, ложь, пошлость, насилие, коррупция". Хотелось напомнить о том, что Путин, по моему мнению, мало того, что преступник, так еще и незаконно занимает свою должность уже который год.

​– Вас не упрекают в том, что вы сами провоцируете напряжение? Что, если бы не ваше противодействие, то на очередной визит "ночных волков" и внимания бы никто в Чехии всерьез не обратил? Что бы вы ответили вашим критикам?

– Пускай у каждого будет свое мнение. Допустим, комар летает по комнате – можно надеть наушники и его не слышать. Но, если появляется какая-то помеха человеческому благоденствию и спокойствию, то дело нормального человека, независимо от его гражданства, выступить в защиту демократических ценностей, не думая о результате, об эффективности. Просто быть честным перед самим собой. Если мы видим, что сюда приезжают гангстеры, которые пытаются навязать современной Европе ценности, скажем так, начала ХХ века, конечно, наше дело и право выйти и сказать, что нам это не нравится. В этом ценность как раз участия в нашей акции и россиян. Потому что у чехов своя боль и своя страна. А нам-то стыдно еще и за "своих"! Мы пытаемся доказать, что не все в России путинисты, не все поддерживают режим. Естественно, нас мало, практически единицы. Тем не менее, наш голос мы стараемся сделать как можно громче.

– В прошлом году мы с вами говорили о том, что в Москве постоянно звучат упреки в адрес европейских активистов, в том числе русских, живущих в Европе, что они в целом провоцируют русофобские настроения. В официальных российских СМИ тема так называемой "неприязни ко всему русскому на Западе" – одна из главных сейчас.

– Этого нет здесь совсем. Я ни разу ни с чем таким не сталкивался, только со стороны как раз приезжих россиян, некоторые из которых считают, что я "враг народа". И даже мой нейтральный проект "Школа культурной молодежи", направленный на образование и рассказы о Чехии, и тот мне ставят в упрек, что я там якобы готовлю каких-то "шпионов" на американские деньги. Нет! Увы, повторю, путинизм шагает по Европе. Конечно, эта идеология очень удобна. Гораздо сложнее, на самом деле, жить по ценностям демократического устройства, нежели по принципам путинизма. В первую очередь – потому что тогда за деньги можно решить любую проблему, и коррупция помогает обогащаться. А на деле – вытесняет уважение и толерантность.

​– А клуб "Ночные волки" у вас ассоциируется исключительно с Кремлем и с властью конкретно Владимира Путина?

– Раз все они в таких майках приезжают, с его портретом – конечно!

– После Чехии "ночные волки" едут сейчас в Германию, через Дрезден в Берлин. Вам известно что-нибудь о том, собираются ли и в Германии встречать их какими-то акциями протеста?

– У нас, конечно, много немецких друзей. Есть организация Pulse of Europe, которая приезжает сюда проводить совместные акции. Но я боюсь, что невозможно этих байкеров остановить. И все, что можно сделать – напоминать о том, что путинизм не обязательно должен стать идеологией большинства и в Европе. Активисты в Германии готовят им встречу. Но я не могу сейчас раскрывать их секреты, потому что есть протестные мероприятия, которые следует делать, так скажем, неожиданно, – рассказывает Антон Литвин.