Владивосток: чиновников мэрии заставляют сменить рингтон на гимн

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко распорядился установить на все служебные телефоны городских чиновников неофициальный гимн города вместо гудков. По его словам, это "часть нового имиджа администрации и ценностный ориентир для ее сотрудников".

Кроме того, в администрации сменили все портреты чиновников на картины с пейзажами Владивостока. Веркеенко назвал эти перемены "выстраиванием идеологии, в парадигме которой должна работать команда", а новый рингтон, по его словам, должен напоминать всем об этом.

Таким образом мэр "хочет показать всем, кто приходит или звонит в мэрию, что здесь место, где любят Владивосток и действительно хотят сделать его лучше", прокомментировала корреспонденту "Сибирь.Реалии" распоряжение пресс-секретарь мэра Юлия Шатина.

Виталий Веркеенко был назначен главой столицы Приморья в декабре после ареста экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Следствие обвиняет бывшего главу города, а также экс-директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и родного брата мэра Андрея Пушкарева, ранее работавшего гендиректором компании "Востокцемент", во взяточничестве, подкупе, злоупотреблении полномочиями и использовании подложных документов.