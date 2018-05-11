“Лето”, инфаркт и нравственная деформация

Доброе утро!

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова “Лето” о Цое и Майке (рецензия). Выход участников фильма к фотографам обернулся демонстрацией в поддержку сидящего под арестом режиссера. МИД Франции обращалось к российским властям с просьбой отпустить Серебренникова на фестиваль, но получило отказ, поскольку “российское правосудие независимо”.

В это время в Москве Басманный суд еще раз проявил свою независимость от Следственного комитета, отказавшись рассматривать ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест экс-директора “Гоголь-центра” Алексея Малобродского, обвиняемого по тому же делу, что и Серебренников. Малобродскому в суде стало плохо, после заявлений защиты и лечащего врача об угрозе его жизни (сам он просидел все это время в конвойном помещении суда), Малобродского поместили в кардиологическую реанимацию с подозрением на инфаркт. Он в тяжелом состоянии. Сам он охарактеризовал решение судьи как “покушение на убийство”.

Адвокаты бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, восьмилетний срок которому Мосгорсуд оставил без изменений, заявили, что до окончания срока он может не дожить. Белых участвовал в заседании по видеосвязи, оно несколько раз прерывалось, чтобы дать время для оказания ему медицинской помощи. Предыдущее заседание Мосгорсуда по этому делу было прервано сразу после начала, потому что Белых стало плохо. Свою вину он не признал.

Сегодня независимый Тверской суд Москвы будет рассматривать сразу два административных дела против Алексея Навального в связи с акцией “Он нам не царь” 5 мая. В связи с этой же акцией (вернее, ее разгоном казаками) телеведущий Максим Шевченко вышел из Совета по правам человека при президенте России. Интересную историю о главе этих казаков Иване Миронове читайте тут (ключевые слова: бывший фсбшник, друг Чемезова и организатор зачистки ВАЗа). Ну а чтобы в дальнейшем казаки не несли ответственности за “жизнь и здоровье” несовершеннолетних участников несогласованных акций, в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за “вовлечение” этих самых несовершеннолетних в митинги.

Чтобы закончить о законотворчестве:

Еще один внесенный в Госдуму законопроект разрешает вносить в список “нежелательных организаций” те, которые “вмешиваются в выборы”. Зачем это все, объясняется тут.

те, которые “вмешиваются в выборы”. Зачем это все, объясняется тут. О последствиях принятых в 2012 и 2014 годах административной и уголовной статей за “фальсификацию истории” рассказывается в докладе правозащитной группы “Агора”. (Спойлер: активно штрафуют).

Суд в Кемерове запретил ролик канала “Немагия” о пожаре в “Зимней вишне”, потому что он способствует “нравственной деформации несовершеннолетних”. Игорь Востриков, потерявший в пожаре семью, утверждает, что компенсации пострадавшие так и не получили. Тут читайте интервью с ним.

Политических новостей в России целых две: бывшему министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату (он обещал подумать), а бывшему вице-премьеру Дворковичу – Сколково.

Переходим к Украине.

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, пострадавшим в результате российской аннексии Крыма (в основном это структуры украинского олигарха Коломойского). Россия, впрочем, в этом процессе не участвовала. Одновременно в Верховную Раду внесен законопроект о национализации российских компаний, действующих в Украине.

Еще Крым. Суд в Судаке дал восемь лет гражданину Украины Геннадию Лимешко, который в августе прошлого года якобы “пилил” опору ЛЭП в Крыму и собирался поджечь лес.

Донбасс. Порошенко, Меркель и Макрон договорились о подготовке встречи с Путиным по вопросу о прекращении войны в Донбассе. Независимая группа Bellingcat обнародовала полное расследование о ракетном обстреле украинского города Мариуполь в январе 2015 года. К нему, по данным Bellingcat, причастны российские военные, некоторых удалось идентифицировать.

В Казахстане задержали около 80 участников акций в поддержку политзаключенных, организованных “Демократическим выбором Казахстана” – организацией, которую суд ранее признал экстремистской. Это ладно: в Таджикистане человеку дали девять с половиной лет тюрьмы за лайк и репост интервью оппозиционера.

США расширили санкции в отношении Ирана. На этом фоне нефть дорожает, рубль растет, Минфин России ожидает бюджетный профицит, но Олегу Дерипаске все равно пришлось вернуть лизинговой компании три частных самолета (введенные против него санкции пока не отменили).

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Пора переходить к трем ссылкам.

Стихи. Подборка из книги Елены Шварц “Стихи из «Зеленой тетради»”, выпущенной “Порядком слов” к юбилею поэта – в этом году Шварц исполнилось бы 70 лет. (Это никогда не публиковавшиеся ранние вещи). И новые стихотворения в прозе Шамшида Абдуллаева – основателя русскоязычной ферганской поэтической школы.

Скрепы. Почитание Николая II, облегченное православие и апофеоз “нравственности” – в основательном обзоре Кати Дианиной (только прокрутите научные ненужности типа “ключевые слова” в самом начале).

Фотография. История Жермены Круль, которую Ман Рэй, наряду с самим собой, считал величайшим фотографом своего времени или разговор с фотографом и журналистом, которые объездили всю Украину, чтобы снять повергнутые статуи Ленина (с картинками).

Хороших выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок