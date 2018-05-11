В Москве прошла акция против убийства животных перед ЧМ-2018

В Москве зоозащитники провели у здания министерства спорта акцию с требованием принять закон об ответственном обращение с животными. Одним из поводов послужили сообщения о тендерах на отлов бездомных собак и кошек и "утилизацию" их трупов перед чемпионатом мира по футболу в России.

Активисты зажгли фаеры и растянули баннер "Не простим убийств животных, ждите протестов на FIFA18". Охрана министерства не препятствовала проведению акции, но оттеснила ее участников, когда те попытались перекрыть въезд на территорию учреждения, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Зоозащитники и ранее сообщали о массовом убийстве бродячих кошек и собак в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира. В Москве и других городах прошли акции протеста.