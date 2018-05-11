Кандидатура Кудрина будет обсуждаться "Единой Россией" 14 мая

Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сообщает РБК со ссылкой на три источника. Одновременно, в публикации РБК говорится, что "накануне бывший министр финансов пообещал подумать над предложением единороссов возглавить ведомство". Агентство ТАСС также сообщило сегодня, со ссылкой на неназванного "федерального чиновника", что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился занять должность главы Счетной палаты". Однако, как отмечается в публикации ТАСС, "представитель Кудрина" подчеркнул, что "окончательное решение" ещё не принято.

В четверг Кудрин заявил газете "Ведомости", что ему поступило предложение от "Единой России" стать кандидатом на пост главы Счетной палаты. По его словам, это предложение стало для него неожиданным, тем не менее, он обещал "серьёзно подумать".

Заседание президиума фракции "Единой России", на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, встретится с Кудриным 14 мая. По закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой.

Консультации о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в парламенте 10 мая, о чём ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сначала "Единая Россия" намеревалась предложить на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова. Но Жуков решил, что работать вице-спикером ему "интереснее", пишет РБК.

Среди других кандидатов в нижней палате обсуждались глава комитета по финансовому рынку и председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков (партия "Справедливая Россия") и член комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).​

В ноябре 2017 года глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, отвечая на вопросы, связанные с президентскими выборами 2018 года, отметил, что Алексей Навальный должен участвовать в выборах "при соблюдении предусмотренных законом процедур". О себе Кудрин тогда сказал, что не намерен претендовать на президентский пост. Он объявил, что готовит программу предложений, которую намерен вручить действующему президенту. "Я сейчас в другой роли", – отметил он.