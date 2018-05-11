Красноярск: волонтёр штаба Навального арестован на 10 суток

В Красноярске суд приговорил волонтёра местного штаба Алексея Навального к 10 суткам административного ареста. Приговор 20-летнему Виталию Саламатину был объявлен вечером 11 мая. Адвокат Владимир Васин отметил, что десять суток – это максимальный срок административного ареста, предусмотренный за нарушение порядка организации или проведения публичной акции – собрания, демонстрации, пикетирования.

Задержания проводились 5 мая, в день акции "Он нам не царь", протокол был оформлен только 11 мая. По словам адвоката, Виталий Саламатин своей вины не признал. Суд же доказательством вины счёл видеозапись с кадрами, на которых Саламатин ходит с мегафоном по площади, где проводился митинг. Ещё до митинга на трое суток были арестованы активистки штаба Навального Мария Маковозова и Яна Герасимова. Суды над задержанными продолжатся в ближайшие дни, сообщил адвокат Владимир Васин корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии".

Несколько человек из числа задержанных 5 мая, в эту пятницу были вызваны в полицию, однако, как сообщила одна из задержанных, Наталия Подоляк, они вскоре были отпущены без составления протокола.