"Дрова дешевле". Ветстанцию подозревают в сожжении живых собак

В подмосковный город Луховицы в середине апреля приехала группа возмущенных зоозащитников из Москвы. Активисты нагрянули в местную бюджетную ветеринарную станцию, чтобы разобраться, действительно ли там заживо сжигают собак. На территории станции зоозащитники нашли дровяную печь, кучу костей, а возле печи лежал уцелевший ошейник.

О том, что на ветеринарной станции творится что-то неладное, стало известно благодаря одной из ее сотрудниц. Однажды она проходила мимо печки, рядом с которой в пакетах обычно лежат трупы животных для утилизации, и внезапно услышала необычный звук.

– У меня все похолодело внутри, я же знаю, что там трупы лежат, – рассказала лаборант активистам.

Лаборант пошла к ветврачам, которые занимаются усыплением. Раньше в пакетах возле печки лежали отстреленные лисы, которых охотники привозили на утилизацию. Но с начала года в пакетах начали привозить и собак. Животных отлавливали в очагах бешенства, и если у них были признаки заболевания, их должны были усыпить, отправить голову на экспертизу, а тело сжечь.

Есть такие миорелаксанты, которые просто обездвиживают: животное находится в сознании, оно как будто мертвое

Когда ветврач вместе с лаборантом открыли мешок, они обнаружил там живого щенка. А поблизости лежал второй мешок, с другим живым щенком. Так как на вид щенки были здоровы и не имели никаких признаков бешенства, лаборант не дала ветврачу их усыпить, увезла щенков с территории станции и через знакомых в зоомагазине нашла им хозяев.

– Я теперь не уверена, что они жгли мертвых собак, потому что неизвестно, чем они их усыпляли, – сказала лаборант зоозащитникам. – Есть ведь такие миорелаксанты, которые просто обездвиживают: животное находится в сознании, оно как будто мертвое. А в ветстанции нет такой практики, чтобы врач проверяла мешки, живая там собака или мертвая.

По словам лаборанта, подрядчик, который занимается отловом и усыплением животных, просто скидывает мешки на территории ветеринарной станции, а затем водитель и начальник дезотряда их жгут. Лаборант пыталась объяснить ветврачу, что им привозят живых собак, но врач отказалась проверять мешки и пожаловалась, что однажды на станцию привезли собаку, которая еще дергалась, и врачу пришлось самой усыпить животное. Лаборант также рассказала зоозащитникам, что на станции по документам вообще нет никаких веществ, с помощью которых можно было бы усыпить или умертвить животное. Получается, если подрядчик схалтурил и в мешках оказались живые собаки, работники станции официально не могут их усыпить. Однако, по словам лаборанта, на складе все же есть эфир, который работники используют для усыпления животных, несмотря на то что в их обязанности это не входит. Заведующая станцией Наталья Рязанцева заявила активистам, что это неправда и эфира у них нет.

Не найдя понимания у коллег и начальства, лаборант связалась с Маргаритой Гавриловой, которая работает в Москве в юридической компании и одновременно занимается защитой животных. Вскоре после этого около пятнадцати московских зоозащитников приехали на территорию станции, снимая на видео каждый ее уголок и каждый свой шаг. По словам лаборанта, как только информация о щенках появилась в соцсетях, животных перестали привозить в ветстанцию, а работники срочно начали жечь какие-то документы.

– Они вас уволят? – спрашивала тогда лаборанта один из активистов.

– Мне все равно, пускай увольняют. Я хочу, чтобы всю эту шарашку разогнали, потому что они будут продолжать это делать.

Правда, впоследствии с Радио Свобода лаборант разговаривать не стала. По ее словам, на нее оказывают давление и на работе, и дома. На ветстанции с ней больше никто не разговаривает, а руководство намекнуло, что история со щенками не должна стать публичной.

Зоозащитникам, которые приезжали на станцию, удалось выяснить, что тех щенков привезли на станцию вместе с матерью, которая проявляла признаки бешенства. В этом случае ее нужно было усыпить, а щенки должны были остаться на пункте передержки на десять дней, потому что у них мог быть инкубационный период. Врач станции рассказала активистам, что щенки были в пакетах для того, чтобы они не убежали. И она просто не успела отнести собак в пункт передержки, так как другая сотрудница их увезла.

– Животное было из неблагополучного пункта. Рисковать жизнью людей никто не будет, – сказала ветврач активистам.

В этот момент рядом с ней сидел второй врач, который и собирался усыпить щенков в пакетах, но он за все время не произнес ни слова и с зоозащитниками не общался. Заведующая ветстанции Наталья Рязанцева сказала активистам, что никто не собирался сжигать этих щенков, а приезд активистов – это часть "совершенно других разборок". Что она имела в виду, Наталья так и не объяснила. С Радио Свобода заведующая ветстанции отказалась разговаривать.

Препараты стоят денег. А дрова дешевле

Зоозащитница Виктория Павленко, которая в числе других приезжала на ветстанцию, рассказала, что она и раньше слышала от других активистов истории о заживо сожженных животных. Аналогичные случаи, по ее словам, случались в Ростове-на-Дону и в Астрахани.

– Мне тогда было непонятно, почему жгут, – говорит Виктория. – Почему нельзя убить цивилизованным способом, если уж так хочется? Совершенно недавно в Ростове-на-Дону волонтеры вывозили животных, чтобы их не сожгли живьем. Приехав сюда, я стала понимать, почему жгут и почему живьем. Не хотят заморачиваться на лицензию. Сотрудница ветстанции объяснила нам, что лицензии на умерщвляющие препараты нет ни у ветстанции, ни организации "Ареал", которая занимается отловом. У них нет этой лицензии, и они не собираются ее получать. И плюс эти препараты стоят денег. А дрова дешевле.

В Астрахани похожая история периодически всплывает уже несколько лет. Местные зоозащитники борются с МБУ "Чистый город", которое занимается отловом бездомных животных. Муниципальный депутат Татьяна Силкина пыталась разобраться в работе компании и регулярно отправляла им запросы, однако ответ приходил стандартный: "Мы работаем по техническому заданию". Депутат рассказала Радио Свобода, почему активисты уверены, что и в Астрахани собак сжигают заживо.

Отвечает, что они сжигают там биоотходы

– В 2015 году волонтеры поехала на мусорный полигон, там находится печь, которая является имуществом "Чистого города". Там стоит металлический ангар, а печь на улице. Волонтеры приехали утром, открыли ангар и увидели живых собак. Одна из активистов покидала этих собак в машину и увезла. Согласно контракту, после отлова собак должны стерилизовать или проводить эвтаназию, если животные больны. Летом я приезжала на эту территорию, там было все закрыто, но рядом сидел мужчина. В разговоре он сказал, что каждое утро часов в десять туда приезжает газель с собаками, слышно лай, их привозят туда живыми. Для чего туда привозят живых собак? Ветврач вряд ли поедет на полигон, чтобы усыпить их. "Чистый город" отвечает, что они сжигают там биоотходы.

ООО "Ареал", которое занимается отловом и эвтаназией собак в Луховицком районе, было создано всего два года назад. У компании два учредителя: администрация Луховицкого муниципального района и глава городского округа Луховицы Барсуков Владимир Николаевич.

В интервью изданию Mosaica.ru Барсуков рассказал, что с компанией "Ареал" каждый месяц заключаются договоры на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных.

"Эта организация занимается отловом безнадзорных и бродячих животных, […] транспортировкой в ветеринарную службу для проведения врачебного осмотра и оказания ветеринарных услуг, вакцинацией от бешенства, […] при необходимости стерилизацией (кастрацией) с последующей реабилитацией и регистрацией животного, транспортировкой в пункт временного содержания", – рассказал Барсуков изданию.

За все время существования ООО "Ареал" только один раз официально участвовало в конкурсе на получение госконтракта по отлову собак, который проводила администрации городского поселения Луховицы. Компания этот конкурс проиграла.

С 2017 года администрации городского поселения Луховицы формально уже не существует, так как такая форма муниципального образования была упразднена. Однако действующая администрация городского округа Луховицы также не опубликовала ни одного контракта на отлов бездомных животных с компанией "Ареал": на ресурсе госзакупок нет ни одного контракта, заключенного с этой компанией. Более того, Радио Свобода не удалось найти ни одного контракта на отлов животных, которые заключила администрация. Таким образом, компания, учрежденная в том числе главой Луховиц, проводит отлов и эвтаназию бездомных животных, не имея официально опубликованного контракта на эту деятельность.

ООО "Ареал" – не единственная компания, которой владеет глава Луховиц. С мая 2017 года Барсуков является одним из учредителей ООО "Луховицкие индустриальные парки". Компания занимается управлением проектами строительства, строительным контролем и деятельностью в области инженерных изысканий.

Радио Свобода не удалось получить оперативный ответ на официальный запрос в администрацию городского округа Луховицы.