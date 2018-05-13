Глава МИД Ирана начал турне по странам-участницам "ядерной сделки"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в воскресенье в Пекин. Как сообщают иранские СМИ, это его первая остановка в поездке по разным столицам мира, направленной на то, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение, оказавшееся на грани краха после выхода из него США.

По прибытии в Пекин Зариф сообщил, что обсудит в Китае возможные шаги, которые должен предпринять Тегеран. Зариф отметил, что Иран "готов ко всем вариантам". Зариф, который намерен провести переговоры со главой МИД КНР Ван И, высоко оценил китайско-иранские отношения.

Глава МИД Ирана отправился в поездку в связи ростом напряженности на Ближнем Востоке через несколько дней после израильских ударов в Сирии, во время которых погибли по меньшей мере 11 иранских бойцов, находящихся в этой стране.

Далее Зариф отправится в Москву и Брюссель, чтобы проконсультироваться с оставшимися участниками соглашения 2015 года. Китай был одной из шести держав наряду с Соединенными Штатами, Россией, Францией, Великобританией и Германией, которые подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - соглашение, по условиям которого санкции были отменены в обмен на обязательство Тегерана не создавать ядерное оружие. Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения.