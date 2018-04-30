Впряглись за "телегу". Итоги митинга в защиту Telegram

В Москве, на проспекте Сахарова в понедельник состоялся согласованный с властями митинг "В защиту свободного интернета" и против блокировки мессенджера Telegram. По оценкам организаторов, в нем участвовали более 12 тысяч человек.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. основатель Telegram Павел Дуров назвал митинг "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию". По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных на территории России ресурсов.

С 16 апреля мессенджер пытаются блокировать. Поскольку Telegram стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ и к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Радио Свобода вело прямую твиттер- и видеотрансляцию с митинга:

На митинге против блокировки Telegram выступил математик Дмитрий Богатов, проведший 8 месяцев в СИЗО и под домашним арестом фактически за администрирование выходного узла сети Tor, представители российских IT-компаний, журналисты оппозиционных изданий. Кульминацией митинга стало выступление оппозиционного политика Алексея Навального. Вот его полная расшифровка:

"Привет, это Навальный! Привет, цифровое сопротивление! Спасибо тебе, Паша Дуров, что назвал это «сопротивлением». Потому что «сопротивление», это когда ты делаешь что-то, когда ты не молчишь, когда ты чувствуешь, что тебя давят, и просто лежишь на земле, или сидишь в кресле – ты сопротивляешься. Готовы сопротивляться? (участники митинга – «дааа!»). Одна фраза звучит у меня в голове постоянно, когда я вижу, что происходит в нашей стране, когда я слышу, что происходит в нашей стране. Каждый день, с утра до вечера, включаешь телевизор, смотришь новости, и у меня в голове эта фраза (из толпы: «Путин - …..!»). Навальный (в ответ на выкрик): это тоже! [Это] вторая фраза. Но первая фраза звучит у меня – «я не буду это терпеть». Я не буду это молча терпеть! Я включаю телевизор, и у меня новость, что какие-то ребята, с огромными жирными рожами, вдруг почему-то посчитали, что они должны иметь право читать все, что я пишу в телеграме. Это их государственная позиция: «Мы власть, нас охраняют эти автобусы, поэтому у нас есть право читать все, что вы пишите. Вы будете это терпеть? (толпа: «Нет!»). Я не буду это терпеть. Каких-то людей, я их знать не знаю, но читаю в новостях, что кого-то где-то посадили за «лайк». Я не знаю, я не знаю, что он написал, я не увижу никогда его плачущих родственников на суде, я с ним никогда не столкнусь, с этим человеком. Но я сижу в своей квартире, вполне свободно, и я говорю: я не буду это терпеть! Вы будете это терпеть? (толпа: «нет!»).

Мы живем в Москве. Богатый город вроде бы, правильно? Но я знаю, что наша страна в нищете. Реально нищая страна, в которой ни у кого нет перспектив. Единственная отрасль, которая развивалась в последние годы, сама по себе, без государства, без дотаций, без трансфертов, без льгот – это интернет. Правильно? (толпа: «да!). И эти люди говорят: «Вы в своем интернете плохо себя ведете, поэтому мы сожрем ваш интернет!». Я не буду это терпеть. Вы будете это терпеть? (толпа: «нет!»). На фоне просто треша и нищеты доходы чиновников правительства за год выросли на 128%. Почему? Могу повторить это: они крадут! Они воры, они жулики и воры! (несколько раз скандирует вместе с толпой «жулики и воры»).

Единственная отрасль, которая развивалась в последние годы без дотаций – это интернет

Я не готов терпеть, что моей любимой страной управляют жулики и воры, поэтому я буду сопротивляться. Поэтому мы будем сопротивляться, верно? Каждый день: проснулся, умылся, позавтракал, либо даже до завтрака, сел и подумал – что я могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше? Согласны? (толпа: «да!»). Так надо действовать каждый день. Сделай что-то для того, чтобы им стало хуже, а народу лучше! Сделай что-то, чтобы ослабить эту власть. Потому что это уже даже не авторитарная демократия, это монархия.

Они захватили всю власть, их дети захватили всю власть, их внуки везде сидят. Это потомственная монархия. Они считают, что их дети будут вами управлять. Вы готовы это терпеть? (толпа: «нет!»). Я не готов это терпеть и я ни на секунду не забуду, что я не готов это терпеть! И когда мне в телевизоре скажут: «Алексей, ты знаешь, сейчас наша страна – это монархия, в России правит царь», я прямо в экран скажу – долой царя! (скандирует вместе с толпой несколько раз). И вот тут, в этот романтический момент, я бы ушел со сцены, но на меня строго смотрят эти мужчины из полиции, потому что, когда я заходил сюда, а потом еще два раза на площади, ко мне подошли с бумажкой и с камерой и сказали: «Алексей, ни в коем случае, ни при каких условиях, не призывай на митинг 5 мая. Как же я могу ослушаться, ведь у них погоны, смотрите, какие красивые, золотые, классные. Это серьезные полицейские. Поэтому я хочу вас сначала спросить: вы 5 мая на митинг идете? (толпа: «да!»). 5 мая на какой улице вы будете? (толпа: «Тверская!»). Какая улица? (толпа: «тверская», скандируют несколько раз). Не ходите! Потому что если вы пойдете, то власть увидит, что много людей против коррупции. Не ходите! Если вы пойдете, они увидят, что даже несмотря на запрет люди выходят против цензуры, выходят против блокировок. Пойдете? (толпа: «да!»). Навальный – полицейским за сценой: я их убеждаю, а они не слушаются. Давайте еще раз попробуем. Пожалуйста, не ходите! (толпа: «нееет!»). И не кричите «он нам не Димон», потому что вдруг вы это скажете (толпа скандирует «он нам не Димон!»). Правильно Путин про вас говорит, вы неуправляемая, неконструктивная оппозиция! Не ходите, потому что царь не хочет вас видеть на улице. Пойдете? (толпа: «да!»). Пойдете? (толпа: «да!», повторяют несколько раз). 5 мая, Тверская, 14 часов, Россия будет свободной! Долой царя! (скандирует вместо с толпой).

​Александр Горник, IT-предприниматель, генеральный директор и совладелец компании Mindbox:

"Блокировки уничтожают бизнес, уничтожают экономику. Мы делаем софт (программное обеспечение, – прим. РС), и мы не можем нормально работать уже две недели. Но это не самое важное! Миллионы людей не могут посмотреть фильмы, не могут пользоваться сервисами, за которые заплатили деньги, банально поиграть в PlayStation. Но это тоже не самое главное, это не то, почему мы сюда пришли. Главное – это наши базовые права. Государство предлагает нам ложный выбор между свободой и безопасностью. Если что-то нельзя прослушать, это не значит, что это нужно запрещать.

Государство предлагает нам ложный выбор между свободой и безопасностью

Преступники пользуются интернетом, это не значит, что его нужно запрещать. Силовые органы должны делать свою работу, ловить преступников, а не вводить запреты для граждан! Без тайны переписки невозможна свобода слова, невозможен контроль общества над властью. Невозможны работа СМИ, работа журналистов, работа политиков. Это основа, это наши базовые права! И это главная причина блокировок и борьбы с интернетом. Я надеюсь, что не только я, но и все вы пришли сюда не ради PlayStation, не ради YouTube, а ради защиты своих базовых прав. Это самое важное, что мы сейчас можем сделать для себя и для своей страны, которую мы любим. Вряд ли один митинг, даже такой многочисленный, решит все наши проблемы, поэтому я призываю вас не быть равнодушными, продолжать не быть равнодушными. Занимайтесь политикой! Выходите на митинги, вступайте в партии! Жертвуйте деньги, не молчите, это работает! Агитируйте своих друзей и знакомых. Продолжайте бороться!"

Возможные потери бизнеса из-за попыток российских властей заблокировать Telegram могут составить около 2 миллиардов долларов. В компании "Яндекс" назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram "ударом по всему Рунету" и потребовали от ведомства разъяснений из-за внесения своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов. В "Яндексе" подчеркнули, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции и что из-за блокировок пострадали многие ресурсы и их пользователи. Представитель социальной сети "ВКонтакте", которая принадлежит Mail.ru Group, Андрей Рогозов заявил, что в Роскомнадзоре не понимают принципов работы интернета, блокируя множество IP-адресов, а передача ключей для дешифровки сообщений пользователей невозможна в принципе.

Блокировки осудили и правозащитные организации из 13 стран мира. Они написали открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple, в котором назвали блокировку мессенджера частью атаки российских властей на свободу выражения мнения в интернете. Адвокаты, представляющие интересы Telegram в России, подали апелляцию на решение Таганского суда о запрете мессенджера. Дата ее рассмотрения пока не назначена.