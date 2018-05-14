Невероятные перспективы для Пхеньяна

Доброе утро!

В субботу вечером в центре Парижа гражданин Франции чеченского происхождения напал на прохожих с ножом. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Нападавшего застрелили полицейские. Как выяснилось позже, он был под наблюдением спецслужб.

Ответственность за нападение взяло на себя “ИГ”, хотя никаких иных подтверждений о связи нападавшего с террористами пока нет.

В воскресенье в Индонезии семья смертников устроила взрывы в трех католических церквях. Погибли 11 человек, ответственность тоже взяло на себя “Исламское государство”.

В Ираке прошли первые после освобождения страны от “ИГ” парламентские выборы. Официальные результаты ожидаются сегодня; по предварительным данным, неожиданную победу одерживает (англ.) коалиция “Сайрун”, за которой стоит влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр, настроенный резко критически по отношению к США и возглавлявший ополчение, которое воевало против американских войск во время оккупации Ирака.

В Москве на согласованном митинге за свободу интернета в воскресенье задержали более 20 человек. Акция собрала около двух тысяч участников. Под Москвой близ Волоколамска, жители которого страдают от вони, источаемой мусорным полигоном Ядрово, неизвестные обстреляли мусоровоз, водитель получил ранение в руку. В Тюмени волонтера штаба Навального приговорили за акцию 5 мая к штрафу в 280 тысяч рублей.

В пятницу вечером в Тбилиси полиция – в рамках борьбы с наркотиками – провела рейды по ночным клубам. Это вызвало стихийный протест у здания парламента. Тут же возник палаточный городок, который полиция в воскресенье утром снесла. Вечером протесты возобновились, участники требуют отставки главы МВД Грузии и главы правительства. На проспект Руставели подтянулась техника для разгона демонстраций.

Сегодня в Сочи пройдет саммит Евразийского экономического союза, а в Астане – очередной раунд переговоров по Сирии, но следить все будут наверняка за официальным открытием американского посольства в Иерусалиме, которое тоже состоится сегодня. В декабре прошлого года – после того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем решении о переносе посольства из Тель-Авива, ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля. Израильские власти, напротив, этим решением довольны.

Северная Корея объявила, что к 25 мая выведет из строя свой ядерный полигон. В ответ Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео пообещали Пхеньяну “невероятные перспективы”. Встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре.

Отдельно Трамп совместно с председателем КНР пытается “быстро вернуть в бизнес” китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, недавно прекратившего работу из-за санкций США.

“Евровидение” выиграла израильтянка Netta.

Три ссылки с Израиля и начнем.

Краткую историю этого молодого государства рассказывает Владимир Бейдер. Не хотите про Израиль – почитайте разговор Льва Усыскина с историком, членом Геральдического совета при президенте России Михаилом Медведевым – о нынешней российской государственной символике.

Ранний Достоевский. Здесь рассказывается о его переводе Бальзака, первой редакции “Бедных людей” и патриотических стихах (Спасемся мы в годину наваждений, /

Спасут нас крест, святыня, вера, трон!). Тут – целый лекционный курс о Достоевском (доступна, правда, пока только первая лекция – как раз о “становлении личности”).

"Эй, формалиста! Выгляни сюда, покажи свою антинародную морду!" Интервью с сыном Дмитрия Шостаковича, дирижером Максимом Шостаковичем.

Искренне ваши,

Семь-сорок