Суд в Москве оштрафовал казака за хулиганство на акции 5 мая

Суд в Москве оштрафовал члена казачьей организации за мелкое хулиганство на акции "Он нам не царь" 5 мая на Пушкинской площади. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

По информации "Интерфакс", сумма штрафа составила одно тысячу рублей. Суд посчитал, что казак нарушал общественный порядок и проявлял неуважение к обществу.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. В Москве вместе с полицейскими протестующих задерживали люди в казачьей форме. Они били участников акции нагайками. Позже СМИ выяснили, что люди, одетые в казачью форму, связаны с мэрией Москвы, которая заключала с ними госконтракты по обучению охране общественного порядка.