СМИ сообщили о еще одной утечке личных данных пользователей Facebook

Персональные данные трех миллионов пользователей Facebook в течение четырех лет находились в открытом доступе. Как сообщает издание New Scientist, утечка произошла через приложение myPersonality, которое было создано исследователями из Кембриджского университета и предлагало пользователям пройти психологический тест.

Приложением воспользовались около 6 миллионов человек, половина из них поделилась сведениями из своих профилей. Эти данные, как пишет New Scientist, в течение четырех лет хранились на сервере со слабой защитой. Из-за этого доступ к персональным данным пользователей мог получить любой желающий – пароль можно было найти в интернете.

Накануне стало известно, что Facebook приостановил работу почти 200 приложений, которые использовали личные данные пользователей. Это произошло после того, как в марте стало известно об утечке из соцсети информации о 87 миллионах человек. Данные могла получить британская компания Cambridge Analytica, чтобы использовать их в политической рекламе.

Глава Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных, а также за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти. По данным расследования, которое проводится в США, именно Facebook использовали российские "интернет-тролли" перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании. В начале мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.