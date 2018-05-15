Кувейт потребовал созвать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Иерусалима

Кувейт потребовал созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 15 мая для обсуждения насилия на границе между Израилем и сектором Газа. Предложение Кувейта было внесено после того, как 60 палестинцев были убиты и более 1200 ранены в результате обстрелов со стороны Израиля участников массовых протестов против открытия посольства США в Иерусалиме.

Израиль заявил, что его войска защищают свою границу и обвинил боевиков ХАМАС в попытке нанести удар под прикрытием протеста.

Остается неясным, чем может закончится заседание Совета безопасности. Никакое совместное заявление или действие не последовало после такой же сессии в марте. Дипломаты в ООН считают, что члены Совбеза ООН не смогут прийти к единому соглашению по поводу заявления, внесенного Кувейтом. В проекте заявления, полученном СМИ, выражено "возмущение и печаль" убийствами, содержится призыв к проведению "независимого и прозрачного расследования" и к сдержанности со всех сторон.

Соединенные Штаты ранее заблокировали предложение о том, чтобы все страны соблюдали многолетнюю резолюцию Совета Безопасности, в которой призывалось не иметь посольств в Иерусалиме. США наложили вето на резолюцию в декабре, которая требовала бы, чтобы президент Дональд Трамп отменил свое заявление о Иерусалиме как столице Израиля.

Ранее 14 мая палестинский представитель в ООН призвал Совет осудить убийства. Между тем Израиль призвал осудить ХАМАС, исламскую боевую группу, которая управляет сектором Газа и руководит протестами.

Открытие посольства США в Иерусалиме стало первым официальным признанием древнего города как столицы Израиля за 70 лет. Этот шаг привел в ярость палестинцев, которые хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их государства.