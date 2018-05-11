Суд над Навальным по делу об акции "Он нам не царь" перенесли на 15 мая

Тверской районный суд перенес на 15 мая заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, задержанного после акции "Он нам не царь!" в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Навального обвиняют в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия и неподчинении полиции. Заседания по обоим эпизодам отложили, так как суд согласился вызвать в качестве свидетелей двоих сотрудников полиции, о чем ходатайствовала защита.

При этом суд отказался перенести рассмотрение дела в Симоновский суд, по месту жительства Навального, или прекратить дело оппозиционера.

Алексея Навального задержали днем 5 мая, вскоре после того, как оппозиционер появился на Пушкинской площади. На тот момент там уже начались стычки между участниками акции против четвертого президентского срока Владимира Путина и людьми в казачьей форме, которые стали избивать сторонников оппозиционера.

Самому Навальному при задержании оцарапали руку. На видеозаписи с митинга было видно, как оппозиционера за руки и за ноги несли в автозак полицейские. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в российской столице, где акция не была согласована с властями, в тот день задержали более семисот человек, а по всей стране – более полутора тысяч.